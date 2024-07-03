KESK Üyeleri TÜİK Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmiştir." dedi.

KESK Şubeler Platformu üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan Koçak, TÜİK verilerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1,64, yıllık enflasyonun yüzde 71,60, "milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan" altı aylık enflasyonun ise yüzde 24,73 olduğunu belirtti.

Gerçek enflasyon rakamlarının gizli tutulduğunu iddia eden Koçak, "Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahküm edilmiştir." dedi.

En düşük kamu emekçisi maaşının, sosyal yardım kalemleri ile yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koçak, "TÜİK verilerine göre artışlar devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, yeni vergi yasaları, kamuda tasarruf adı altında paketler geldikçe, lira döviz karşında değer yitirmeye devam ettikçe bugünleri de arayacağız." diye konuştu.