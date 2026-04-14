Şanlıurfa'daki Okulda Silahlı Saldırı...Kesk: "Benzer Acıların Tekrar Yaşanmaması İçin Kapsamlı Politikalar Hayata Geçirilmelidir"

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, güvencesizliğin can güvenliğini de kapsayacak şekilde genel toplumsal bir soruna dönüştüğünü de gözler önüne sermiştir. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemler derhal alınmalı ve kapsamlı politikalar hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

KESK'in sosyal medya hesabından "Acımız da öfkemiz de büyük" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüş, daha önce de başka şehir ve okullarda benzer saldırıların gerçekleşmiş olması nedeniyle de kaygılarımızı büyütmüştür. Bu vahim olay, yalnızca bir 'güvenlik zafiyeti' olarak değerlendirilemez; aksine yıllardır derinleşen toplumsal çürümenin, eşitsizliklerin, yoksulluğun, kamusal alanların sermayeye sömürü alanı olarak sunulmasının ve eğitim politikalarının piyasacı anlayışla şekillendirilmesinin bir sonucudur. Bu saldırı, güvencesizliğin can güvenliğini de kapsayacak şekilde genel toplumsal bir soruna dönüştüğünü de gözler önüne sermiştir. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemler derhal alınmalı ve kapsamlı politikalar hayata geçirilmelidir. Siverek'te yaşanan bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, eğitim bilim emekçilerine, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA