Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücüye yardım etmek için duran 2 otomobile ve motosiklete, başka bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Keşan'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücüye yardım etmek için duran 2 otomobile ve motosiklete, başka bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Erikli istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Karşı istikametten gelen KM 0104 KM ve 53 ACA 371 plakalı otomobillerin sürücüleri de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan İ.Ç.'ye yardım etmek istedi. Yardım için durdurdukları araçlarından inenler, ambulansa haber verdi. Bu sırada, Keşan istikametinden Erikli istikametine giden S.A. yönetimindeki 34 ACG 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yardım için duran 2 otomobile, ardından motosiklete çarptı. Kazada; İ.Ç. ile 34 ACG 392 plakalı otomobil sürücüsü S.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A. ile yardım için otomobilinden inen Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.