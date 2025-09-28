Haberler

Keşan'da Turizm ve Altyapı Çalışmaları İçin Görüşmeler Yapıldı

Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çevre müdürü ile birlikte Tuzla Gölü'nün turizme kazandırılması ve Erikli Sahili'nde atık su arıtma tesisi kurulumu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, eski belediye başkanı Metin Çırpan mezarı başında anıldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Tuzla Gölü'nün turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar ve Erikli Sahili'ne kurulacak atık su arıtma tesisinin yeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Metin Çırpan anıldı

Eski Keşan Belediye Başkanı Metin Çırpan, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çırpan'ın Asri Mezarlık'taki kabri başında dua edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çırpan'ın görev süresi boyunca ilçeye önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Kerman'dan Ayhan'a ziyaret

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, ziyarette Ayhan'a görevinde başarı diledi.

Ayhan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
