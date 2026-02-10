Haberler

İlkokul öğrencilerinin bayrak sevgisi dron kamerasında
Edirne'nin Keşan ilçesindeki Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, bayrak sevgisini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte bedenleriyle ay yıldız şekli oluşturarak milli birlik mesajı verdiler.

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde bedenleri ile ay yıldız oluşturarak bayrak sevgilerini gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Raşit Efendi İlkokulu iş birliğinde çocuklara bayrak sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek ve ellerinde Türk bayrakları sallayarak, bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Okul bahçesindeki gösteriyi izleyenler de alkışlarla öğrencilere destek verdi. Öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ay yıldızlı koreografi, dronla görüntülendi. Gösterinin ardından İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Bülent Erkul, etkinlikle öğrencilerde milli bilinç ve vatan sevgisini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
