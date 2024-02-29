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Keşan'da Nalbur Çarşı açıldı

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Keşan ilçesinde Nalbur Çarşı'nın açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çarşı kültürünü ortaya koyduklarını belirtti. Açılışa belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Keşan Belediyesi ise dere ıslahı çalışmalarına devam ediyor.

Keşan ilçesinde "Nalbur Çarşı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Keşan'a modern bir çarşı daha kazandırdıklarını belirtti.

Şehrin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştirerek marka şehir vizyonu ile hareket ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Artı Çarşı, Kunduracılar Çarşısı ve son olarak Nalbur Çarşı ile çarşı kültürünü ortaya koyduk. Esnaf ile birlikte daha güzel ve yaşanabilir ortamlar oluşturmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Açılışa belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Keşan Belediyesi dere ıslahı çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ilçe genelinde ve mücavir alanlarda vektör ile mücadele kapsamında dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Veterine İşleri Şube Müdürü Serkan Doğru, sürdürülebilir ve hijyenik bir çevre için zamanında ve etkin mücadele yürüttüklerini belirtti.

Sivrisineklerin üremek için durağan suya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Doğru, "Nerede su birikintisi varsa sivrisineklerin yuvalanmalarına, üremelerine alan oluşturmaktadır. Dere ıslahı ile sineklerin üremelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Keşan merkezinde yürütülen çalışmaların yanında, mücavir alanlarda da yaklaşan yaz sezonu öncesi hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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