Keşan'da Dönerci Bacasında Yangın Paniği

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın söndürüldü.

İsmail Saraç Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının bacasından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle çarşı esnafı ve çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA