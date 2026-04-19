Keşan Belediyesi ile Müze Keşan iş birliğinde düzenlenen bilim atölyesi etkinlikleri sürüyor.

Müze Keşan'da gerçekleştirilen çalışmalarda, 7-10 yaş grubundaki çocuklar "Sihirli Süt" ve "Volkan Deneyi" uygulamalarına katıldı.

Etkinlik, atölye yöneticisi Güliz Tunç Açıkgöz rehberliğinde yapıldı.

Trakya Üniversitesi Ekstremite Cerrahisi toplantısına ev sahipliği yaptı

Trakya Üniversitesi, Ekstremite Uzatma ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış programına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, Ekstremite Uzatma ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çeliktaş ile akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, üniversite olarak nitelikli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Hatipler, üniversitenin sağlık alanındaki altyapısı ve uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmalarla bölgesel ve küresel ölçekte katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantı, güncel cerrahi yaklaşımlar ve bilimsel paylaşımların ele alındığı oturumlarla sona erdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde kadınlarla bir araya geldi.

İba, köyde vatandaşların daveti üzerine düzenlenen buluşmada kadınlarla sohbet etti.

Ziyarette, köy sakinlerinin taleplerini dinleyen İba, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.