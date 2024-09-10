Keşan'da Belediye Başkanları Anıldı

Keşan ilçesine merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene ve Harun Yalçın mezarı başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Ergene ve Yalçın'ın mezarı başında dua edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı konuşmada, Ergene'nin vefatının üzerinden 48, Yalçın'ın ise 13 yıl geçmesine rağmen hizmetlerinin unutulmadığını söyledi.

Törene, merhum Ergene'nin torunu Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Ergene ve Yalçın'ın yakınları katıldı.

Okul servisleri denetleniyor

Edirne'de okul servisleri denetleniyor.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin okul servislerine yönelik denetimlerine başladığını belirtti.

Denetimlerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Akın, "Çocuklarımızın güvenliği en önemli önceliğimiz. Bu nedenle, servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını sağlamak amacıyla denetimlerimize başladık. Ekiplerimiz, hem sürücülerin hem de araçların yönetmeliklere uygun hareket etmesini sağlamak için düzenli olarak sahada olacak." ifadelerine yer verdi.

İpsala'da çeltik hasadı başladı

İpsala'da erken ekim yapılan çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 17 Eylül'de düzenlenecek hasat şenliğine katılacağını belirtti.