Keşan Belediyesi Sahillerde İzinsiz Çadır Kurulmasına İzin Vermiyor

Keşan Belediyesi Sahillerde İzinsiz Çadır Kurulmasına İzin Vermiyor
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Keşan Belediyesi zabıta ekipleri, Saros Körfezi sahillerinde izinsiz çadır kuran vatandaşları uyararak çadırların kaldırılmasını sağladı. Sahillerin doğal yapısı ve temizliğinin korunması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Keşan Belediyesi ekipleri, Saros Körfezi sahillerinde çadır kuran vatandaşları uyararak çadırları bulundukları yerden kaldırttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, sahillere izinsiz çadır kurmanın yasak olduğunu belirtti.

Sahillerde denetim yapan ekipler, çadır kuran vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, çadırlarını sahilden kaldırdı.

Bölgenin doğal yapısı, temizliği ve düzeninin korunması amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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