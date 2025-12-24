Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Keşan Belediyesi, mülkiyeti kendine ait taşınmazların satışına yönelik bir ihale gerçekleştirdi. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan çeşitli parsel arsalar, toplamda milyonlarca liraya satıldı.

Keşan Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışına yönelik ihale gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihale Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İhale Komisyonu huzurunda yapıldı.

İhalede, Aşağı Zaferiye Mahallesi 1596 ada 12 parselde bulunan 599 metrekare arsa 4 milyon 200 bin lira bedelle Ahmet Yüksel tarafından satın alındı.

Açıklamada, Aşağı Zaferiye Mahallesi 1596 ada 13 parselde bulunan 543,06 metrekare arsanın 3 milyon 600 bin lira bedelle Gökhan Çelik'e, aynı mahallede 1596 ada 14 parselde bulunan 544,48 metrekare arsanın ise 4 milyon 400 bin lira bedelle Mahfus Müjdeci'ye satıldığı bildirildi.

Aynı mahallede 1596 ada 15 parselde yer alan 545,71 metrekare arsanın 3 milyon 250 bin lira, 1596 ada 16 parselde bulunan 546,94 metrekare arsanın da 3 milyon 525 bin lira bedelle Ahmet Beyaz tarafından satın alındığı kaydedildi.

Edirne'de peyzaj çalışmaları

Edirne Belediyesince orta refüjlerde peyzaj çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin yeşil dokusunu korumak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışmalara devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda bazı cadde ve sokaklarda orta refüjlere formlu ligustrum bitkisi dikiyor.

Belediye başkan yardımcıları Savaş Çerkez, Ruhi Takındı ve Park ve Bahçeler Müdürü Pınar Kırımlı Tabak da ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılıyor

Uzunköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımına başladı.

İlçe genelinde 1676 haneye, hane başına 850 kilogram dağıtım yapılacak.

Köyler de kömür yardımlarının yılbaşı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
