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Keşan Belediye Başkanı Sahilleri İnceledi

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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Erikli ve Mecidiye sahillerinde incelemede bulundu. Özcan, yaz ayları öncesi bölgedeki çalışmaların artacağını belirtti ve vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmeleri için çözümler üreteceklerini kaydetti. Ayrıca, Keşan'da 4 ayda 10 ton atık cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığı açıklandı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Erikli ve Mecidiye sahillerinde incelemede bulundu.

Beraberindekilerle sahil hattını gezen Özcan, yaz ayları öncesi bölgedeki çalışmaların artacağını belirtti.

Özcan, vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmeleri için fikir birliğiyle çözümler üreteceklerini kaydetti.

Keşan'da 4 ayda 10 ton atık cam toplandı

Keşan'da, 4 ayda 10 ton atık cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müdür Arzu Kirezli, çevre bilincinin artırılması ve kaynakların verimli kullanılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İlçe genelindeki 80 atık cam toplama kumbarasından 10 ton cam toplandığını aktaran Kirezli, şunları kaydetti:

"Atık camların geri dönüşümüyle, enerji tasarrufu sağlanacak ve doğal kaynakların korunması desteklenecek. Ayrıca, atık camların geri dönüşümüyle elde edilen malzemelerin tekrar kullanılması, ekonomiye de olumlu katkı sağlayacak. Küçük adımlarla başlayan bu çabaların, çevre ve gelecek nesiller için büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle, daha temiz ve yaşanabilir bir Keşan için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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