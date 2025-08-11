Keşan Belediye Başkanı Özcan Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Demirciler Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Özcan, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

İşçilerle sohbet edip kolaylıklar dileyen Özcan, "Şehrimiz için gece gündüz demeden ter döken emekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarımcılara hibe desteği

Edirne'de yatırımcılar hibe desteği almaya hak kazandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalandı.

Desteğin tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Köse'ye ziyaret

Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Kocabaş, ziyarette Köse'ye görevinde başarı diledi.

Köse de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Edirne için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.