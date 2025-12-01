Haberler

Kerkük'te Türkiye Mezunu Akademisyenler Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, YTB'nin desteğiyle Türkiye mezunu akademisyenler için bir çalıştay gerçekleştirildi. Genç Akademisyenler Birliği'nin düzenlediği toplantıda, Irak'taki üniversiteler ile Türkiye arasındaki işbirliği ve akademik destek konuları ele alındı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle "Türkiye Mezunu Akademisyenler Platformu ve İşbirliği Çalışmaları" çalıştayı gerçekleştirildi.

Genç Akademisyenler Birliğinin (GAB), Irak Türkmen Akademisyenler Birliği ile düzenlediği çalıştay, Irak'ın çeşitli kentlerinden katılan Türkiye mezunu akademisyenlerin ilgisini çekti.

GAB Başkanı Dr. Yunus Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te bulundukları ve böyle bir projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Irak'ın çeşitli kentleri ve Kerkük'ten akademisyenlerin yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kocabıyık, "Bu tür faaliyetler, istişare ve hedef belirleme için önemlidir. Kerkük'teki akademisyenlerin görüş, öneri ve fikirleri çalıştaya ciddi katkı sağladı." dedi.

Bu tür çalıştayları çok sayıda ülkede gerçekleştirdiklerini aktaran Kocabıyık, Kerkük'te ilk kez yapıldığını ve çalıştaydan çok olumlu neticeler aldıklarını anlattı.

Çalıştayda ele alınan konuların başında Kerkük'teki Türkiye mezunları akademisyenlerin proje ve yayın anlamında desteklenmesi olduğunu hatırlatan Kocabıyık, programda Irak ve Türkiye'deki üniversiteler arasında ortak faaliyetlerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını aktardı.

Kocabıyık, çalıştayda iki ülke üniversitelerinin ortak kongreler düzenlemesinin öne çıkan hususlardan olduğunu bildirdi.

Irak Türkmen Akademisyenler Birliği Başkanı Dr. Hüseyin Vahap Beyatlı ise Genç Akademisyenler Birliği ile Kerkük için böyle önemli bir çalışmaya imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Irak'ın çeşitli kentlerinde bulunan Türkiye mezunlarının bu çalıştaya ilgi gösterdiğini aktaran Beyatlı, çalıştayda özellikle akademisyenleri ilgilendiren konuların ele alındığını vurguladı.

Irak'ta akademik anlamda önemli projelere imza atma imkanı bulunduğunu bildiren Beyatlı, bu projelerin gerçekleştirilmesi için YTB ve TİKA'nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Çalıştaya, Irak'ın Kerkük, Erbil, Bağdat, Anbar, Süleymaniye ve Salahaddin kentlerinden katılan akademisyenlerin olduğunu bildiren Beyatlı, bu çalıştayın ayrıca Türkiye mezunları arasında tanışmaya vesile olduğuna işaret etti.

İki ülkedeki araştırma merkezleri arasında işbirliği yapılması çağrısında bulunan Beyatlı, önemli ve akademik çalışmaları projeye dönüştürüp ilgili yerlere sunacaklarını bildirdi.

Irak'ın Anbar kentinden çalıştaya katılan Dr. Sadun Eyad, Irak'ta ilk kez yapılan böyle bir çalıştaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Genç Akademisyenler Birliğinin Kerkük'te böyle bir çalışmaya ön ayak olmasının önemli olduğunu anlatan Eyad, Irak'taki diğer Türkiye mezunları ile tanışma fırsatı olduğunu aktardı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Halepçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Sirvani, çalıştayı çok olumlu ve önemli bulduğunu dile getirdi.

Onlarca Türkiye mezunuyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Sirvani, bu buluşmanın kendisine Türkiye'deki öğrencilik yıllarını hatırlattığını bildirdi.

Bu tür akademik buluşmaların önemine vurgu yapan Sirvani, benzerinin Bağdat ve Erbil'de de yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ittifak mümkün mü?
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti

7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti

Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.