Yalova’da 8 yıl önce 11 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

YALOVA'nın Termal ilçesinde 8 yıl önce Fatih B.'nin (19) evine gelen ve olay tarihinde 11 yaşında olan sınıf arkadaşı Kerem Karakaya'nın tüfekle başından vurulup öldürülmesine ilişkin davada, duruşma savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Serpil B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 3 Haziran 2018'de Termal ilçesi Akköy'de meydana geldi. Kerem Karakaya, saat 08.00 sıralarında, okul arkadaşı Fatih B.'nin evine gitti. İddiaya göre; bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybetti. Kerem Karakaya'nın, o dönem 11 yaşında olan arkadaşı Fatih B. tarafından tüfekle oynarken başından vurulduğu öne sürüldü. Fatih B.'nin yaşı itibarıyla cezai ehliyeti bulunmazken, annesi Serpil B. hakkında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve 'Kasten öldürme' şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Kerem Karakaya'nın, arkadaşı Fatih B.'yi beklediği ve gelmeyince evine doğru yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Görüntülerde, Karakaya'nın, arkadaşıyla buluşmak için bisikletiyle geldiği yerde bir süre beklediği, arkadaşı gelmeyince bisikletiyle evine doğru ilerlediği görüldü. Bir başka görüntüde ise Kerem'in bisikletini bırakıp, Fatih B.'nin ailesinin evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

FATİH B.'NİN TÜFEĞİ ATIŞA HAZIR HALE GETİRMESİNİN OLDUKÇA GÜÇ OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına tutuksuz sanık Serpil B. katılmazken, Karakaya ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada; tüfeğin bulunduğu yer, Fatih B.'nin suç tarihindeki yaşı ve fiziksel durumu ile tüfeğin ağırlığına ilişkin kriminal raporlar ve baba T.B.'nin beyanları birlikte değerlendirildiğinde, Fatih B.'nin tüfeğe erişebilmesinin oldukça zor olduğu belirtildi. Fatih B.'nin ifadelerinin neredeyse tamamında suça konu tüfeği olay öncesinde hiç kullanmadığını ısrarla ifade ettiği, ancak son ifadelerinde daha önce hiç söz etmediği tüfeğin çalışma prensibine ilişkin detaylı bilgiler verdiği kaydedildi. Ayrıca, tüfeğin bulunduğu konumu alçak bir yer olarak tanımladığına dikkat çekildi. Bu iki husus ve ifadelerin veriliş tarihleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ifadelerin yönlendirme sonucu alındığı ve Fatih B.'nin gerçek iradesini yansıtmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Dosyada bulunan kriminal raporlar ile kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı sonucunda hazırlanan rapora göre, olay tarihinde 11 yıl 8 ay 22 günlük olan Fatih B.'nin söz konusu tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesinin ve atış sonrasında tüfeği boşaltmasının oldukça güç olduğu ifade edildi.

SWAP ÖRNEKLERİNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

Mütalaada, Fatih B.'nin beyanlarında tüfeğe annesinin dokunmadığını ifade ettiği belirtildi. Buna karşın sanık Serpil B.'den alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz swap örneklerinin tamamında atış artığı tespit edildiği kaydedildi. Savcı, Serpil B.'nin olaydan sonraki gün verdiği ifadede, yaklaşık bir hafta önce tavuklara zarar veren köpekleri uzaklaştırmak amacıyla tüfeği kullandığını söylediğini hatırlattı. Ancak Serpil B.'nin başka bir ifadesinde bu süreyi olaydan 1-2 gün öncesi olarak beyan ettiği belirtildi. Mütalaada, sanığın swap örneklerinin tamamında atış artığı bulunmasının, tüfeği olaydan bir hafta önce ateşlemiş olmasıyla açıklanamayacağı değerlendirmesine yer verildi.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mütalaada ayrıca Serpil B.'nin olaydan sonra maktule tampon yapıp yapmadığına ilişkin beyanlarının da çelişkili olduğu belirtildi. Her ne kadar Fatih B.'nin sağ elinden ve kıyafetlerinden alınan swap örneklerinde atış artığına rastlanmış olsa da, bu bulguların olay sonrasında silaha temas etmesi nedeniyle oluşmuş olabileceği değerlendirildi. Dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda, silahı ateşleyen kişinin Fatih B. değil, annesi Serpil B. olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. Mütalaada, sanık Serpil B.'nin suç tarihinde saat 08.53'ten önce, tam olarak belirlenemeyen bir saatte evlerine gelen ve oğlu Fatih B.'nin arkadaşı olan Kerem Karakaya'yı, nedeni tespit edilemeyen bir sebeple adli emanette bulunan tüfekle ateş ederek öldürdüğü, bu nedenle 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kerem Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut ise sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek tutuklanmasını istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklama talebini reddederken duruşmayı tarihe erteledi.

'BİZ HER ZAMAN HAKLI OLDUĞUMUZA İNANDIK'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Şermin Tankut, davada önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek şunları söyledi:

"Kerem Karakaya davasının 6'ncı duruşmasına girdik ve artık umutluyuz. Çünkü duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Serpil B.'nin suçlu olduğu yönünde görüş bildirerek, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Ancak karşı tarafın avukatları yine duruşmaya katılmadı. Bu nedenle duruşma ertelendi. Bir sonraki celse karar duruşması olacak. Umarız mahkeme de savcılık mütalaası doğrultusunda karar verecektir. Biz her zaman haklı olduğumuza inandık ve bu inancımız sürüyor. Karakaya ailesinin yaşadığı mağduriyet ise 8 yıldır devam ediyor. Sanığın tutuklanmasını talep ettik ancak mahkeme bu talebimizi bir kez daha reddetti."

'OĞLUMUN KATİLİNİ BULMADAN MEZARINI YAPTIRMAYACAĞIM'

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ise yaptığı açıklamada, oğlunun ölümünün sorumlusunun cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ben çocuğumun katilinin bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bugün olmasa da yarın Serpil B. cezaevine girecek. Oğluma söz verdim. Ona, katilini bulmadan mezarını yaptırmayacağıma dair yemin ettim. İnşallah önce onun cezasını çektiğini görürüm, ardından da çocuğumun mezarını yaptırırım. Ben çocuğumun katilinin cezalandırılmasını istiyorum. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı