Kepez Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Göz Tarama Hizmeti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, mobil sağlık merkezi ile Antalya Huzurevi'nde 76 kişiye ücretsiz göz taraması gerçekleştirdi. 56 kişide göz rahatsızlığı, 60 kişide ise katarakt tespit edildi.

Kepez Belediyesi, mobil sağlık merkezi ile Antalya Huzurevi sakinlerine göz taraması hizmeti sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Huzurevi'nde mobil sağlık merkezi aracılığıyla 76 kişiye ücretsiz göz taraması yapıldı.

Tarama yapılan 56 kişide göz rahatsızlığı, 60 kişide ise katarakt tespit edildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, büyüklerin sağlığının çok önemli olduğunu ve sağlık merkeziyle vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.