Kepez Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Göz Tarama Hizmeti

Kepez Belediyesi, mobil sağlık merkezi ile Antalya Huzurevi sakinlerine göz taraması hizmeti sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Huzurevi'nde mobil sağlık merkezi aracılığıyla 76 kişiye ücretsiz göz taraması yapıldı.

Tarama yapılan 56 kişide göz rahatsızlığı, 60 kişide ise katarakt tespit edildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, büyüklerin sağlığının çok önemli olduğunu ve sağlık merkeziyle vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.