Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, EKPSS kursiyerleriyle buluştu
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz kursu ziyaret ederek, pozitif ayrımcılığın önemini vurguladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) girecek engelli bireyler için ücretsiz verilen kurstaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kepez Belediyesi Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi'ndeki kursu ziyaret eden Kocagöz, Ekpss'ye yönelik Antalya'da ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kursun pilot uygulama olarak aralık ayından beri engellilere hizmet verdiğini belirten Kocagöz, "Engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız çok mutlu. Kamuda istihdam sağlanması adına elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim gözbebeğimiz. Çoktan pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar." diye konuştu.

Kurslarda haftada 5 gün eğitim verildiğini anlatan Kocagöz, derslere sadece Kepez'den değil, diğer ilçelerden de kursiyerlerin katıldığını ifade etti.

Kocagöz, ayrıca, otizm tanısı konulan çocuklara yönelik verilen eğitim ücretlerinin özel kurumlarda yüksek olduğunu belirterek, belediye olarak bu konuda da yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Kursiyerlerle sohbet eden Kocagöz, öğrencilere EKPSS kitabı hediye etti.

