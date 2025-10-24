Kendisini 350 milyon lira borçlandırmakla suçladığı 2 avukatından şikayetçi oldu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, çiftçi İbrahim Fikri Erten (74), 2 avukatı tarafından kandırılıp annesinden kalan 40 milyon liralık arazisini ve evini kaybettiğini, hakkını aramak amacıyla imzaladığını öne sürdüğü senetlerle de 350 milyon lira borçlandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suçlanan avukatlar, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Çiftçi İbrahim Fikri Erten, annesi Suna Erten'den kalan Serik'teki 100 dönümlük zeytinliğin paylaşımı konusunda ABD'de yaşayan kardeşi Ö.E. ile anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre, Ö.E., annesinden aldığı vekaletnameyle arazinin tapusunu kendi üzerine geçirdi. Araziyle ilgili 2013'te açılan miras davası için Antalya'da avukat H.Ç.'ye vekalet veren İbrahim Fikri Erten, sağlık sorunları nedeniyle süreci yakından takip edemedi. Dava süreci devam ederken avukat H.Ç., İbrahim Fikri Erten'in diğer borçları yüzünden evini kaybedebileceğini belirterek, tapuyu kendi babası R.R.Ç.'nin üzerine geçirdi. Yaklaşık 12 yıl süren hukuki süreç sonunda İbrahim Fikri Erten, davayı kaybetti. Bu sürede 40 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Erten, avukat H.Ç.'yi azledip, bu kez İstanbul Barosu'ndan avukat Ç.A. ile anlaştı. Hukuki süreç devam ederken kardeşinin barışma teklifini kabul eden Erten, Antalya Barosu'ndan avukat E.G.'nin ofisinde uzlaşma görüşmesine gitti. Burada İbrahim Fikri Erten, avukatı Ç.A.'nın yönlendirmesiyle, arazisinin bir kısmını geri alacağı vaadiyle 75 milyon liralık, 30 milyon liralık ve 2,5 milyon liralık 3 senede imza attı. Yargıtay'ın onamasının ardından ise araziyle ilgili karar kesinleşti. İbrahim Fikri Erten yaşanan sürecin ardından azlettiği avukatları H.Ç. ve Ç.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SÜREÇ 2013 YILINDA BAŞLADI

Tüm olayların miras davasıyla başladığını anlatan İbrahim Fikri Erten, "Annemden kalan yaklaşık 100 dönüm zeytinlik arazide babamla birlikte 40 yıl fiilen çalıştım. 2009 yılında kardeşim ABD'den döndükten sonra, benim haberim olmadan, annemden aldığı vekaletnameyle arazinin tamamını kendi üzerine geçirmiş. Annem sağlığında arazinin yarısını ona vermiş, ancak 2012 yılında vefatından sonra kalan pay da mirasa dahil olmuş. Buna rağmen kardeşim, 'Annem sağken bana verdi' diyerek mirasın kalan kısmında da hak iddia etti. Ben de hakkımı aramak için 2013 yılında avukat H.Ç.'ye vekalet verdim" dedi.

Uzun yıllar dost oldukları için avukatı H.Ç.'ye güvendiğini belirten Erten, "H.Ç.'nin davayı süresi içinde açmadığını, bu nedenle ciddi hak kaybına uğradığımı öğrendim. TMSF'ye borcum nedeniyle avukat H.Ç., oturduğum evin haczedileceğini söyleyerek, tapuyu babası R.R.Ç.'nin üzerine geçirdi. Ben de güvendiğim için buna izin verdim. Daha sonra evi geri almak istediğimde, 'Ya 5 dönüm arazi verirsin ya da masraflara karşılık sayarım' diyerek geri çevirdi. 2023 yılında resmen azlettim. Ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ç.A. ile çalışmaya başladım. Kardeşimin avukatı E.G.'nin ofisinde, 'Prosedür gereği' denilerek bana 3 senet imzalatıldı. Ne yazık ki yine güvendim ve imza attım" diye konuştu.

'EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM'

Avukatlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Erten, "Yaşadıklarım nedeniyle maddi kaybım bugünkü değeriyle 100 milyonlarca lirayı buluyor. Üzerimde hiçbir mal varlığı kalmadı, yalnızca emekli maaşımla geçiniyorum. Senetlerin icraya verilmesi nedeniyle borcum faiziyle birlikte 350 milyon liraya ulaştı" dedi.

'ORGANİZE BİR DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ'

İbrahim Fikri Erten'in avukatı Koray Keleş, "Belgeleri ve dosyaları incelediğimde, Fikri Bey'in ciddi şekilde dolandırıldığını fark ettik. Son derece organize bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Müvekkilinin borçlardan kurtulmak için senetlere imza attığını savunan Keleş, "Fikri Bey, imza attığını kabul ediyor, ancak bu imza, 'Seni tüm borçlardan kurtaracağız' denilerek atılmış. Bir sitedeki ev hissesini 'koruma' amacıyla avukatlardan birinin üzerine devrettirmişler. Oturduğu evi, yine avukatlardan birinin babasının üzerine geçiriyorlar, üstelik hiçbir bedel ödemeden. Altındaki aracı ise vekaletnameyle satan avukat H.Ç., satış bedelini ödemiyor" diye konuştu.

'AVUKATLAR BAĞLANTILI' İDDİASI

Avukatlar arasında bağlantı olduğunu ileri süren Keleş, "Fikri Bey'i icraya koyan kişi, aynı zamanda vekaletini alan avukatlarla bağlantılı. İstanbul'da ve Urfa'daki bir avukat aracılığıyla bu süreç yürütülüyor. Fikri Bey'in avukatıyla, kendisine icra takibi yapan avukatların yakın ilişkili olduğu açık. Dilekçelerimizde bunların hepsini belirttik. Şu an Fikri Bey hakkında 350 milyon lirayı bulan icra işlemi mevcut" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İbrahim Fikri Erten'in suçladığı avukat H.Ç., "Fikri Bey'in söylediği iddialar gerçeği yansıtmıyor. Kardeşiyle yaşadığı sorundan kaynaklanan bir durum. Evleri kendisi sattı"; diğer avukat Ç.A. da "Senetleri kendisi imzalamış, bizimle bir alakası yok" diyerek iddiaları yalanladı.