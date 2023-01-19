Elif Karlı'nın eşinin cenazesinde dikkat çeken Sedat Peker detayı

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak Tokat Cezaevi'ne gönderilen şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 6 aydır cezaevinde olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı için İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katılırken, Karlı ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 30 yıllık eşinin cenaze töreninde Elif Karlı gözyaşlarına hakim olamadı.

SEDAT PEKER ÇELENK GÖNDERDİ

Cengiz Karlı'nın cenaze törenine katılım yoğun oldu. Törene katılamayanlar çelenk göndererek taziyelerini iletirken, bir isim dikkatlerden kaçmadı. Yurt dışında firarda olan suç örgütü lideri Sedat Peker de Cengiz Karlı'nın cenaze törenine çelenk gönderdi. Söz konusu çelenk sosyal medyanın gündemine oturdu.