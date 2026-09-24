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Kemer Tekirova Sahili'nde deniz yaşamı izlenecek, Üç Adalar'da avcılık yasaklandı

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Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği arasında imzalanan protokolle Kemer Tekirova Sahili'nde deniz yaşamı izlenecek ve biyoçeşitlilik tespit edilecek. Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı; Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kurulacak.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi programı kapsamında Kemer ilçesindeki Tekirova Sahili'nde deniz yaşam izlenecek ve biyoçeşitlilik tespit edilecek.

Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Tekirova Sahili'nde deniz yaşamının korunmasına yönelik saha çalışmaları başladı.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve onarıcı restorasyon çalışmalarını pek çok bileşenle bir araya getirdiklerini söyledi.

DYKD ile imzalanan protokolle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini dile getiren Şahin, "Protokol çerçevesinde Kemer ilçemizde Üç Adalar mevkisi Tavşan Adası'nda yapılan çalışmaların devamını ve oradaki tecrübelerin de bir tezahürünü bu bölgede sağlayacağız. Bunun için çalışmalar başladı. Biyologlarımız, bilim insanlarımız ilk etapta deniz altı yaşamını izliyor, biyoçeşitliliği tespit ediyor ve bir haritalama çalışması da yapıyorlar." diye konuştu.

Şahin, çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin dijital ortamda kayıt altına alınacağını kaydetti.

Üç Adalar'da su ürünleri avcılığı yasaklandı

Üç Adalar'da yürütülecek koruma çalışmalara yönelik yasal koruma mekanizmasının da oluşturulduğunu belirten Vali Şahin, "Eğer korumayı başaramazsak yapacağımız her iş anlamını yitirecekti. Bu nedenle bu bölgede su ürünleri avcılığı artık yasaklanmıştır. Yapılan çalışmaların tekrar bozulmaması için koruma tedbirlerimizi sıkı bir şekilde alacağız." dedi.

Yapılan çalışmaların karadan da desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, bu kapsamda Tekirova ve Çıralı'ya iki kara istasyonu kurulacağını bildirdi.

Vali Şahin, çalışmaların uzun soluklu bir program olduğunu ve çalışmaların sürdürülebilirliği için tüm paydaşların desteğini beklediklerini kaydetti.

Programa, Şahin'in eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, özel sektör ve STK temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA
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