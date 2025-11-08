Kemer'de Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Kemer Belediyesi Halk Korosunca, "7'den 70'e Atatürk'ü Anma ve Anlama" konseri verildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ'ın yönetimindeki orkestra, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda sahne aldı. Konserde, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla konsere eşlik etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yolunun ilim ve bilim yolu olduğunu belirtti.

Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, konserin anlatıcılığını yapan İdris Bayram'a, Kemer Belediye Meclis Üyesi Sema Özdemir ise Şef Üstündağ'a çiçek takdim etti.