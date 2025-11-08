Haberler

Kemer'de Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Kemer'de Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Halk Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde '7'den 70'e Atatürk'ü Anma ve Anlama' konseri verdi. Konserde Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilirken, vatandaşlar Türk bayraklarıyla konsere katıldı.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Kemer Belediyesi Halk Korosunca, "7'den 70'e Atatürk'ü Anma ve Anlama" konseri verildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ'ın yönetimindeki orkestra, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda sahne aldı. Konserde, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla konsere eşlik etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yolunun ilim ve bilim yolu olduğunu belirtti.

Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, konserin anlatıcılığını yapan İdris Bayram'a, Kemer Belediye Meclis Üyesi Sema Özdemir ise Şef Üstündağ'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.