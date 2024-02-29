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Kemer'de Anemon Çiçekleri Baharın Müjdecisi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi olan anemon çiçekleri açtı. Likya Yolu'nu süsleyen bu çiçekler, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da cezbediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde baharın müjdecisi anemonlar çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kemer'de Likya yolunun da simgesi olan Anemon çiçekleri açtı.

Mitolojik hikayelere konu olan ve antik çağlardan günümüze gelen ülkemizde "Dağ Lalesi", "Taçlı Kırlalesi", "Rüzgar Çiçeği" diye farklı isimlerle adlandırılan düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından anemon çiçekleri Likya Yolu'nu süsledi

Anemon çiçeği, Olimpos, Adrasan ve Gelidonya bölgesinde bolca bulunması nedeniyle de doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Likya Yolu Antalya Kemer Likya Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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