Kemalpaşa'da 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen aracı Sekiz Eylül Mahallesi'nde durduran ekipler yaptıkları aramada, seri numaraları kazınmış halde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli A.D. (51) ile D.A. (33)'nın evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 60 gram esrar ile 10 muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılığa karşı uyarı

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu pazar yerinde yaptıkları bilgilendirmede vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığını anlattı.

Polis ekipleri, araç alım satımları ve telefon bankacılığı işlemlerinde dolandırıcıların kurdukları tuzaklara karşı bilgilendirme broşürleri de dağıttı.