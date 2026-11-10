Kemal Okuyan, İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasını 'katliam' olarak niteledi

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "'İhmal' denir küçük işletmelerde ama bu köklü bir firma, bunların hesaplanması gerekir. Önlem alınmayınca bunlarla karşılaşıyoruz. Tesadüfle açıklanmaz bir suç var. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin konuşan Okuyan yaşananları "katliam" olarak nitelendirerek, "Tek bir işçinin bile hayatı son derece değerli ama iş cinayeti diyebileceğimiz bir durum yok ortada. Bunlar büyük işletmeler. 'İhmal' denir küçük işletmelerde ama bu köklü bir firma, bunların hesaplanması gerekir. Önlem alınmayınca bunlarla karşılaşıyoruz. Tesadüfle açıklanmaz bir suç var. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

TKP'nin Ankara'da Mekke Ortak Savunması Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşe değinen Okuyan, şunları söyledi:

"Bizim protestomuz aslında çok basit, normalde çok büyütülmemesi gereken bir işti. Meclis'te bu kadar önemli bir anlaşma oylanırken, muhalefet milletvekillerinin önemli bir bölümünün ortada olmaması, katılımın bu kadar düşük olması şaşırtıcı ve düşündürücü. Demek ki bazı milletvekilleri, 'bu anlaşmanın altında imzam olmasın' dedi. Ama muhalif milletvekilleri nerede? Bu belki de ülkemizi sıcak çatışmaya sokacak bir anlaşma üstelik, önemsiz değil. NATO Zirvesi'nde de aynısı oldu, tarihe not düşüldü.

"İNSANLIĞIN ÇOK ZORLU MÜCADELELERİ OLACAK"

Ankara'daki eylemimizin ardından iktidara çok yakın olduğunu bildiğimiz kesimlerden dahi sosyal medyada ve doğrudan tebrik mesajları aldık. Bu tepkileri verenlerin bir bölümünde, Türkiye'nin sınıfsal çelişkilerine ilişkin duyarlılık artmış durumda. Uluslararası alanda da ilgi oldu, mesela Husilerden de mesaj geldi. Tebrik ettiler, teşekkür ettiler, bunları önemsemek gerekiyor. Çünkü insanlığın çok zorlu mücadeleleri olacak.

Biz partimizde insanların dinsel inançlarını, etnik kökenlerini değil, başka şeyleri soruyoruz. İnsanların kişisel tercihleri, inançlarıyla hiçbir problemimiz yok. TKP'ye muhafazakar, dindar veya milliyetçi ailelerden ciddi bir akış var. Bunun nedeni temel değerler sistemi. Ülkedeki toplumsal çürümeye karşı direncin bir bölümü bizim çevremizin dışında ve bu iyi bir şey. O direncin yerleştirildiği ideolojik çerçeveyle bir mesafemiz var belki ama öte yandan da insanların başka ideolojik köklerden giderek dayanışmacılığa, yardımseverliğe, haksızlıklara karşı vicdani bir tepki ortaya koymasına niye itiraz edelim? Bunlar iyi şeyler. Şimdi buralarda belli bir buluşma oluyor. Çünkü 25 yıllık iktidarın ardından büyük bir 'neyi savunuyorduk, neyle karşı karşıyayız' muhasebesi yapılıyor. Peki dönüşüyorlar mı TKP'de, bu bir süreç. Bizim en önemli kriterlerimizden bir tanesi samimiyet. Yıllarca 'Bunlar din karşıtıdır' diye propaganda edilmiş bir partinin kapısını bugün insanların hiç çekinmeden çalması son derece önemlidir.

"BU ANLAŞMA, TEHLİKELİ ADIMLAR İÇİN BİR ZEMİN YARATIYOR"

Biz 'Türkiye yarın sabah sıcak çatışmaya girecek' demeyiz fakat bu anlaşma son derece tehlikeli adımlar için bir zemin yaratıyor. Anlaşmada, taraflardan birine saldırı olduğunda diğer ülkelere eldeki bütün imkanlarla yardım edileceği taahhüt ediliyor. 'Bütün imkanlar' kavramı soyut. CHP neden ikna oluyor? CHP artık iktidarın bir uzantısıdır.

Askeri anlaşmadan söz ediyoruz, NATO ne kadar barış ve güvenlik için hizmet veriyorsa Mekke Anlaşması da o kadar verir. NATO'nun bir savunma değil saldırı anlaşması olduğunu biliyoruz. Savaşın önünü açıyor ve son derece gereksiz tavizlere girmiş oluyor Türkiye. Mekke Anlaşması da Türkiye'yi önü açık, tehlikeli taahhütlere ve 10 yıl gibi uzun süreli bağlayıcılıklara sürüklemektedir.

"ANLAŞMANIN DOĞRUDAN HEDEFİ İRAN"

İran'ın durumunu açalım. 1954 yılında Sovyet yönetimi, NATO 1949'da kurulduktan bir süre sonra 'Madem Avrupa'nın güvenliğinden bahsediyorsunuz, biz de Avrupa'dayız, bizi de alın NATO'ya' dedi, Molotov aracılığıyla. Tabii Amerikalılar şaşırdı ve daha sonra yazılı bir ret cevabı verdiler. Sovyetlerin buradaki amacı, NATO'nun kime karşı kurulduğunu dünya kamuoyuna göstermekti, yoksa bunun imkansız olduğunu biliyorlardı. Ret cevabında 'Biz bunu size karşı kurduk' demek zorunda kaldılar. Bugün İran'ın durumu da buna benziyor. İran, Mekke Anlaşması'na girerse anlaşmanın hükmü bozulur. Niye girsinler? İran'a gitmelerinin sebebi de geri adım attırmaktı. Mekke Anlaşması'nın doğrudan hedefi İran'dır, bu kadar basittir."

Okuyan, "Son dönemde islamcı çevrelerde yeniden bir 'siyasi islam birliği' tartışılıyor. Dışarıdan baktığımızda bu hikayede islamcılar özne mi yoksa malzeme mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Eninde sonunda burada ekonomik çıkar ortaklıkları ve çatışmaları belirleyici. Bu alan, çok ciddi bir rekabete konu. Din ve mezhepler de bu rekabette hegemonya kurma konusunda önemli bir faktör. Ancak geniş çaplı bir ittifakın ortaya çıkması çok zor. Mısır'ı katamadılar. Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki rekabet şimdilik yatışmış görünse de bitmez.

"BELKİ DE YENİ MEKKE ANLAŞMALARIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Türkiye açısından bir sorun daha var. Yeni Osmanlıcılık'ın bir ilerleme alanı Orta Asya'ya yönelik hamleler. Oralarda din her zaman uygun bir araç olmuyor, daha çok dil birliği ve Türk kökeni üzerinden hareket ediliyor. Dolayısıyla burada büyük zorluklar var. Belki de yeni Mekke Anlaşmaları'yla karşılaşacağız. Bunlar eninde sonunda kavgaları tırmandırır.

TKP dinin siyaset alanına girmesine itiraz eden bir parti ve bu değişmeyecek. Biz laikliği savunuyoruz, bu çizgimiz asla değişmeyecek. Öte yandan, insanların inançlarıyla, ibadetleriyle ve kişisel tercihleriyle bir sorun yaşamayı kendimize ayıp sayarız.

Türkiye'nin muhafazakar kesimleri içerisinde ancak bir devrimci programın, sosyalist bir programın, komünizmi hedefleyen bir siyasi çizginin yaşatabileceği unsurlar var. Artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bazı şeylerin karşılığı yok. O yüzden de bu bugünkü muhafazakar kesimler şöyle bir yol ayrımına gelmek zorundalar; ya kendi değerler sistemiyle kavga edecek ve aşındıracaklar o değerler sistemini, ya da bunu başka bir yere bağlamak zorundalar.

Komünist olmak zorunda değiller ama dinin siyaset alanına girişinin kaynağını, tarikatlar etrafında dönen ekonomiyi görmeden o değerleri savunamazlar. Bu milliyetçi kesimler için de geçerli.

Hatasız değiliz, partimiz bir okuldur, sürekli gelişir ama asla takiye yapmayız. Samimiyetimiz ve dürüstlüğümüzle ilgili hiçbir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bizim açımızdan bir takiye söz konusu olmaz."

Kaynak: ANKA