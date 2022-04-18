Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezi'ne asıldı

Chp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği ve bir haftadır yanıtlanmayan 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına astı.

DÖRT SORU YÖNELTİLDİ

"Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" afişinde yer alan ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?

GÖÇ İDARESİNE DE SORULAR SORMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda randevu isteğine dönmeyen TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'na gidip buralarda açıklama yapan Kılıçdaroğlu son olarak da yeni adresinin Göç İdaresi olacağını açıklamıştı. Kuruma 3 soru yönelten CHP lideri "Sığınmacılar kaçak yollarla ülkemize geliyor. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Randevu istemeden önce sabırla yanıtları bekleyeceğim" demişti.