Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezi'ne asıldı - Haberler

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezi'ne asıldı

ANKA - Güncel
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili olarak AK Parti hükümetine yönelttiği 4 sorudan oluşan "Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" yazılı dev afiş CHP Genel Merkez'ine asıldı. Afişteki sorular "Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?", "Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz?", "Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?" ve "Sınırlarımızdan kaçak geçişlere neden izin veriyorsunuz?" olarak sıralandı.

Chp, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği ve bir haftadır yanıtlanmayan 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına astı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezine asıldı

DÖRT SORU YÖNELTİLDİ

"Ya Cevap Ver Ya Hesap Ver" afişinde yer alan ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

  • Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
  • Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
  • Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
  • Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezine asıldı

GÖÇ İDARESİNE DE SORULAR SORMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda randevu isteğine dönmeyen TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'na gidip buralarda açıklama yapan Kılıçdaroğlu son olarak da yeni adresinin Göç İdaresi olacağını açıklamıştı. Kuruma 3 soru yönelten CHP lideri "Sığınmacılar kaçak yollarla ülkemize geliyor. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Randevu istemeden önce sabırla yanıtları bekleyeceğim" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelttiği 4 sorunun yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezi'ne asıldı

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Denden Semsem:

ki buna imkan yok öyle olsa şimdiye kadar ABD menşeli piyon örgütlerin yüzlerce eylemi olurdu. bunun olmaması için çalışan binlerce emniyet görevlimize esasen hakaret edilmiş aynı zamanda. nasıl bir siyaset bu. nasıl bir hakir yaklaşım

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Denden Semsem:

Sınırlarımızdan kaçak gecise neden izin veriyorsunuz demek ne demek? bu çok büyük bir itham büyük bir kafa karışıklığı büyük bir güvensiz ortam yaratma girişimidir. sınırdan her kolunu sallayan geçiyor ise insanlar huzurlu olur mu?

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Denden Semsem:

sınırlarımızın içinde siz varsınız bu yetmez mi?

Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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