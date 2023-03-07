Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Dış Basında: "Sakin Siyasetçi, Erdoğan'a Meydan Okuyacak"

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu. The Guardian, haberi; “Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere ‘kitap kurdu’ bir bürokratı seçti” ifadeleri ile duyurdu. Bloomberg, “Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak” başlığını kullandı. BBC ise “Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor” değerlendirmesini yaptı.

MELİS YILDIRIM

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu. The Guardian, haberi; " Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere 'kitap kurdu' bir bürokratı seçti" ifadeleri ile duyurdu. Bloomberg, "Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak" başlığını kullandı. BBC ise "Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dış basına şöyle yansıdı:

REUTERS: "Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'ın karşısına; Kılıçdaroğlu'nu çıkarıyor. Türkiye'de muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü altı partiden oluşan ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini seçmesinin ardından, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen önemli seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi oldu."

POLITICO: "Türk muhalefeti Erdoğan'a karşı, aday Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşiyor."

BLOOMBERG: "Sakin siyasetçi Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyacak."

THE GUARDIAN: "Türk muhalefeti, kamuoyundaki tartışmaların ardından 'kitapsever' cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaştı. Bazıları 74 yaşındaki ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu'nun yirmi yıl sonra Erdoğan'ı yerinden edecek karizmaya sahip olmadığını belirtiyor. Türkiye'nin altı partili muhalefet ittifakı, aday seçiminde yaşanan anlaşmazlığın ardından, önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına meydan okumak üzere 'kitap kurdu' bir bürokratı seçti."

THE NEW YORK TIMES : "Erdoğan'ın rakibi belli oldu. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve müttefikleri, ülkenin demokrasisine zarar verdiğini söyledikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden almak istiyor."

BBC: "Kemal Kılıçdaroğlu: Muhalefet, seçimlerde Erdoğan'a meydan okumak için 'Türkiye'nin Gandi'sini seçiyor. Türkiye'nin sıklıkla bölünen muhalefet partileri, Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına tek bir aday çıkarmak üzere bir araya geldi."

ALJAZEERA: "Türkiye muhalefeti Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Türkiye'de muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı partiden oluşan ittifakın aday belirleme konusunda günlerdir süren tartışmanın ardından, önemli bir dönüm noktası olan cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi olarak seçildi."

KATHIMERINI: "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin 74 yaşındaki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanlığı için uzlaştığı aday olacak."

HAARETZ: "Ana muhalefet lideri Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan'a karşı yarışacak. Aylar süren belirsizlik ve çekişmelerin ardından pazartesi günü altı partiden oluşan bir ittifak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak gösterdi."