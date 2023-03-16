Depremde kaldıkları otel, genç voleybolculara mezar olmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan KKTC'de dikkat çeken ziyaret

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte KKTC'ye gitti. Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depreminde Adıyaman'daki İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının KKTC'deki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu depremde yaşamını yitiren genç sporcuların mezarlarına çiçek bıraktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte KKTC'ye giderek, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Adıyaman'daki İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerini ziyaret etti.

GENÇ SPORCULARIN MEZARLARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Depremde çocuklarını kaybeden Uluçay, Topukçuoğlu, Akın ve Bilgen ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu, depremde yaşamını yitiren genç sporcuların mezarlarına çiçek bıraktı ve dua okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC'deki taziye ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

ÇOK SAYIDA VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Adıyaman'daki İsias Hotel'de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25'i çocuk 35 kişi ile onlarca insan kişi hayatını kaybetmişti.