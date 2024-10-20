Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

KILIÇDAROĞLU: SENİNLE MÜCADELE ETMEYENİN DE...

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ''Allah belanı versin!'' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ''hançer'' diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.