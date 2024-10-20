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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik mesajını alıntılayarak "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

KILIÇDAROĞLU: SENİNLE MÜCADELE ETMEYENİN DE...

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ''Allah belanı versin!'' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ''hançer'' diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Hukuk Medya

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Yorumlar (17)

Sezgin Sezgin:

"lanet olsun sana" ve " Allah belanı versin demek" ne zamandır hakaret oldu...(Beddua niteliğindeki sözler hakaret suçunu oluşturmaz. Örneğin, “allah seni bildiği gibi yapsın”, “allah belanı versin”, “cehenneme kadar yolun var” “allah çocuklarından çıkartsın” gibi sözler beddua niteliğinde sözler olduğundan Yargıtay tarafından hakaret suçu olarak kabul edilmemektedir.)

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Süleyman Telli:

yahu Kemal amca bir türlü vazgecmedin şu adama hakaret etmekten ve tazminat ödemekten neden böyle yapıyorsun ki?

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Özcan Özcan:

ARKADAŞLAR YAHYA SİNVAR ÖLMEMİŞ BİRAZ ÖNCE HANİYE VE NASRALLAH AÇIKLAMA YAPTI ONLARIN YANINDAYMIŞ.

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Emre null:

düşünce özgürlüğü olmalıdır mesela alevilik yanlış denilebilmeli laiklik yanlıştır denilebilmeli aynı şekilde karsidakiler de İslam yanlıştır diyebilir hakaret içeren kelimeler olmadıkça karşıt görüşler dile getirilebilmeli ki doğru yanlış ortaya çıksın örneğin Biri İslam yobazlık dese bu hakaret ama İslam Yanlıştır uydurulmustur dese bu düşünce özgürlüğüdur eger düşünce özgürlüğü olmazsa doğrular ortaya konamaz ifade edilemez bu adaletsizliklerin zulümlerin artmasi demektir.ornegin ben heryerde alevilik yanlıştır diyorum alevi kardeşlerimizi sunni yapmaya çalışıyorum ama kalp kırmadan hakaret etmeden

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Onur Yener:

Kafayı sıyırdı iyice, psikolojik tedaviye ihtiyacı var...

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Labib abdalla:

Sen genel başkandın bir halt edemedin neyin mücadelesinden bahsediyorsun, otur mutfağında kapa şu çeneni boş yapma

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Mehmet Vatandaş:

bu hakaret değil bedduadır ve kişinin en doğal hakkıdır. Savcılık maşallah hazır kıta

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kürşat taşdemir:

GEÇ BİLE KALINDI BU MASKELİ TERÖRİSTLER BU ÜLKENİN DÜŞMANIDIR YARGIYA KAFA TUTACAKSIN KORKMAYACAKSIN BEN SENİN ŞER ODAĞINI KEVGİRE ÇEVİRMEKTEN KORKACAĞIM ÖYLEMİ ER YADA GEÇ UNUTMA

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Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Ellerinle adamı tekrar cb yaptiran sen değil misin sen hariç herkes kazanırdı o yüzden lütfen medyayı meşgul etme artık

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Ali Tokgöz:

Genel başkanlık gidince Biraz şaşırdı sanki başkan git torun bak artık.

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