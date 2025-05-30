Kemal Günüç, Emekliliğe Hazırlanıyor Ama Sanatı Sürdürecek

Müzisyen ve besteci kimliğiyle tanınan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, önümüzdeki yıl emekli olmaya hazırlansa da 45 yılık müzik ve bestecilik serüvenini sürdürmeye kararlı.

Günüç, 35 yıl önce girdiği ABB Kent Orkestrasının 20 yıldır şefliğini üstlenerek, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda festivalde sahne aldı.

Katıldığı yurt içi ve yurt dışındaki birçok beste yarışmasında ödüller alan 64 yaşındaki Günüç'ün 2 rock müzik albümü bulunuyor.

Müzik yolculuğunu bir taraftan ABB Kent Orkestrası'yla sürdüren Günüç, bir taraftan da tiyatro, belgesel, dizi ve filmlere beste ile müziklerini yapmayı sürdürüyor.

Günüç, Afyonkarahisar 25. Caz Festivali'nin açılış konseri için geldiği kentte, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABB Orkestrasından önümüzdeki yıl içerisinde emekli olmaya hazırlandığını dile getiren Günüç, emekli olsa da beste yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Günüç, emekli olduktan sonra beste yapmaya daha da ağırlık vereceğini vurgulayarak, "Aynı zamanda çok iyi bir rockçıyım. İki tane de albüm yapmıştık. Yine film ve dizi müzikleri yapıyorum. Mezara kadar sanattan vazgeçmem. Bana durmak yok. Sadece emekli oluyoruz. Onun dışında sanat durmaz. Şu anda da 'şehzade' isimli bir çizgi filmin müziği üzerine çalışıyorum. Yakın zamanda sinemalarda da oynayacak." diye konuştu.

-"Biz her şeyi Anadolu'da müzikle anlatıyoruz"

Günüç, 45 yıldır sanatla meşgul olduğunu, bu sürede çok anılar biriktirdiğini ve Türkiye'den çok güzel müzikler çıktığını vurguladı.

Bu topraklarda dünya çapında sanatçıların yetişmeye devam edeceğini aktaran Günüç, şunları kaydetti:

"Türk müziğinde ulusal olmadan uluslararası olamayız. Önce kendi topraklarımızda ulusal olmayı başarmalıyız. Sonrasında zaten uluslararasına taşınıyor. Bugün birçok türkümüz farklı dillerde söyleniyor. Bu topraklar çok zengin. Bazı ülkeler gibi tek bir müziğimiz yok. Karadeniz'imiz var, doğu ve batı müziklerimiz çok fazla. Burası zaten kadim topraklar. Yaşam tarzı müziktir. Biz her şeyi Anadolu'da müzikle anlatıyoruz. Uluslararası boyutu biz her zaman yakalarız. Özellikle son zamanlarda, Türk halk müziğimiz çok güzel başarılı işler yapıyor. Takip ediyorum ve daha da güzel olacağına inanıyorum."

"Caz Festivali'nde Afyonkarahisar bir marka oldu"

Günüç, çeyrek asra ulaşan Afyonkarahisar Caz Festivalinin 15 yıldır açılışını ABB Kent Orkestrası olarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını da ifade etti.

Bir bozkırda böyle bir festivalin yapılıyor olmasının önemine dikkat çeken Günüç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir festivalin yapılıyor olması delilik gerektiriyor. Caz Festivali'nde Afyonkarahisar bir marka oldu. Bütün dünyada tanınıyor ve sanatçılar burada konser vermek için mücadele ediyor. Bu konuda festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem'i takdir ediyoruz. Bundan sonra da caz festivaline desteklerimizi sürdüreceğiz. Festival, halkımız için çok önemli ve inşallah, daha uzun soluklu devam eder."