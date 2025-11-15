Kelkit Havzası'nda Taş Ocağına Tepkiler Büyüyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde açılması planlanan taş ocağına, vatandaşlar karşı çıktı. Vatandaşları ziyaret ederek, destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Buradan çıkacak hiçbir maden, Türkiye'nin en özel coğrafyalarından birisi olan Kelkit Havzası'ndaki bir tane ağaçtan kıymetli değil" dedi.

Erbaa ilçesinde özel bir şirket tarafından açılması planlanan taş ocağına yönelik çalışmalara, köylüler tepki gösterdi. Taş ocağının açılmasına karşı çıkan vatandaşları, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, MHP'li il genel meclis üyeleri ziyaret ederek, destek verdi. Kelkit Havzası'nın çok kıymetli bir coğrafya olduğunu ifade eden Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Şimdi Türkiye'nin maden rezervlerine ihtiyacı var. Dolayısıyla madencilik alanında her şeye körü körüne karşı çıkanlara da çok dikkat etmek lazım. Ama burada ayrı bir hassasiyet var. Bunu da yakinen biliyoruz. Özellikle Kelkit Havzası mutlaka korunması öncelikli olan coğrafyalardan bir tanesi. Hiçbir madenin getireceği kar, şu coğrafyanın elden gitmesinden daha mühim, daha önemli olamaz. Dolayısıyla bu paha biçilmez coğrafyada burada kıymet verecek buranın insanına ya da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak hiçbir madenin olduğuna inanmıyorum. Hiçbir şey bu coğrafyadan Kelkit Havzası'ndan kıymetli değil. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla önceliğimiz olarak bu coğrafyayı koruma güdüsüyle Sakarat ve Boğalı'da ilk başlayan maden çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdik. Sağ olsun, belediye başkanımızın yetkileri çerçevesinde bu konuda yüksek bir duyarlılığı var. Başından beri diğer alanlarla ilgili de mücadele noktasında elinden geleni yaptığı gibi sürekli de bizimle temas halinde. Bizim de duyarlılığımızı arttırmak için gayret gösteriyor. Bilgi akışını sağlıklı şekilde Ankara ile sağlıyor. Bölgede böyle bir hassasiyet var. İnsanımız buna karşı. Kendi coğrafyasının bu şekilde kendisine sorulmadan talan edilmesini istemiyor diyerek yetkililere bu konuda bir farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla şimdi bu görevimizin gereği olarak çıktık Ankara'dan buraya geldik. Bu konuyu Ankara'ya taşıyacağız" dedi.

'HİÇBİR MADEN BURADAKİ BİR AĞAÇTAN KIYMETLİ DEĞİL'

Ankara'da bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağını ifade eden Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Asıl amacı, buradaki insanımız olmayan ama bunu toplumun sinir uçlarını kaşıyabilmek adına bir malzemeye dönüştürmek isteyenlere karşı hepimiz dikkatli olacağız. Yapıcı bir üslupla iktidarıyla, muhalefetiyle bu memleketin bizim olduğu bilinciyle bu mücadeleyi hukuk çerçevesinde sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan çıkacak hiçbir maden, Türkiye'nin en özel coğrafyalarından birisi olan Kelkit Havzası'ndaki bir tane ağaçtan kıymetli değil. Sürdürmüş olduğunuz bu mücadele yalnız değilsiniz" diye konuştu.