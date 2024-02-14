İstanbul'da bayrak tartışması: Yumruk atan öğrenci hakim karşısında

GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde İstanbul'da, 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adlı yürüyüşü sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakim karşısına çıktı. Akersoy savunmasında, "Şu anda şehitlerimiz varken Türk Bayrağı'nın taşınması daha doğru' şeklinde sözler söyledim. O da bana 'İstediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada ben onun bana vuracağını düşünerek kendimi koruma içgüdüsüyle kendisine yumruk attım. Pişmanım, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dedi.

İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde, yılın ilk gününde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adlı yürüyüş sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. 17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

Akersoy bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Ege Akersoy, ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ege Akersoy mahkemede şöyle konuştu:

"BANA VURACAĞINI SANDIM, KENDİMİ KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE YUMRUK ATTIM"

"Haliç Metro civarında müştekiyle karşılaştım. Elinde yeşil, üzerinde ne yazdığını bilmediğim bir bayrağı önce sallayarak bana doğru geliyordu. Ben bayrağın Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olaydan önce Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray- Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşımızın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye'de dalgalandırılmasından rahatsız oldum. Yine bu olaydan kısa bir süre çnce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk Bayrağı'nın dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle olay öncesinden tanımadığın tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardan geçiyoruz. Şu anda şehitlerimiz varken Türk Bayrağı'nın taşınması daha doğru' şeklinde sözler söyledim. O da bana 'İstediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada ben onun bana vuracağını düşünerek kendimi koruma içgüdüsüyle kendisine yumruk attım. Pişmanım, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum."

"O BAYRAK ŞEHİTLERİN TABUTUNA BIRAKILAN BAYRAKTIR"

Müşteki vekili Deniz Alp İmamoğlu ise mahkemede şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı ve fiziki durumu dikkate alınarak kendisinin sanığa yönelik saldırma imkanı bulunmamaktadır. O gün orada taşınan bayrak şehitlerin tabutlarının üzerine bırakılan bayraktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"ŞEHİT TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI SERİLİR"

Kendisine söz verilen Ege Akersoy'un avukatı, daha sonra mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirterek, "Olayın bayrakla veya bayrağın illegal olup olmamasıyla ilgisi yoktur. Müvekkilim, tüm aşamalarda müşteki ile aralarında itiş kakış olduğunu beyan etmiştir. Kendisinin bu sebeple vurduğu aşikardır. Müştekinin fiziki durumuyla olayın bir irtibatı yoktur. Ayrıca resmi şehit törenlerinde tabutların üzerine tevhid bayrağı değil Türk Bayrağı serilir" diye konuştu.

Dosyayı, mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderen mahkeme, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.