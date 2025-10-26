Kelebek Hastalarının Tedavisi Kütahya'da Gerçekleşiyor

Doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Azerbaycanlı 11 yaşındaki çocuk ve hastalık nedeniyle elleri yumulan 28 yaşındaki kişinin yaşamı, Kütahya'da yapılan ameliyatla kolaylaştı.

Ağır bir cilt hastalığı olan, yüzde kelebek şeklinde kırmızı lekelere yol açtığından halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza hastalığı" nedeniyle yemek borusu kapanan birçok hasta, tedavi için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Kütahya'ya geliyor.

Kütahya Şehir Hastanesi, sürekli sıvı besinle beslenmek zorunda kalan kelebek hastalarının yemek borusu genişletme tedavisinde merkez olma yolunda ilerliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kütahya Şehir Hastanesine tedavi olmak için gelen kelebek hastaları 11 yaşındaki Fatma Elifugüliyeva ve 28 yaşındaki Orhan Eyvazov, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yapılan cerrahi operasyonla balon yöntemi uygulanarak Elifugüliyeva'nın yemek borusu genişletildi, Eyvazov'un da yumulan elleri açıldı.

"Hastaların daralan yemek borularını açıyoruz"

Prof. Dr. Uygun, AA muhabirine, birçok kelebek hastasının doğumundan itibaren sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmeleri nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve vücutlarının zayıf düştüğünü söyledi.

Ekip olarak kelebek hastalarının tedavisinde çok büyük tecrübe ve çalışmaları olduğunu belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinden kelebek hastalarımız geliyor. Bu hastaların daralan yemek borularını açıyoruz. Kapanan ellerinin yeniden açılması için ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'dan gelen 11 yaşındaki Fatma'nın yemek borusunu genişlettik ve hayatında ilk kez et yemeye başladı. Diğer hastamız Orhan'ın da ellerini açma ameliyatını gerçekleştirdik."

Uygun, "Uluslararası Epidermolizis Bülloza Merkezi" olma yönünde çalışmalarının devam ettiğini, hangi yaşta olursa olsun kelebek hastalarını ve yemek borusundan muzdarip hastaları Kütahya'daki hastaneye beklediklerini vurguladı.

11 yaşındaki çocuk hayatında ilk kez et yedi

Azerbaycan Yaşama Destek Vakfı Başkanı ???????İlgül Hüseyinguliyeva da vakıf olarak nadir görülen hastalıkların tedavisi için çalıştıklarını dile getirerek, "Basında çıkan haberlerden İbrahim hocanın kelebek hastalarını tedavi ettiğini öğrendik. Bundan dolayı çocuklarımızın tedavisi için Kütahya'ya geldik." dedi.

Yemek borusu genişletildikten sonra ilk kez katı gıdayla beslenmeye başlayan Fatma Elifugüliyeva, hayatında ilk kez et yemeği yiyebildiğini dile getirdi.

Hastalık nedeniyle yumulan elleri açılan Orhan Eyvazov ise ellerinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.