Kegm Genel Müdürü, 2 Bilişim Uzmanına Aylık Toplam 81 Bin TL Ücret Ödenmesini Savundu: "İş İlanına Çıktık, Şartları Sağlayan Kimsenin Başvurusu...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) aylık toplam 81 bin TL ücretle iki bilişim uzmanı alınması konusu TBMM'de gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in gündeme getirdiği konu KİT Üst Komisyonu toplantısında tartışıldı. KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünivar, yüksek ücretler ödeyerek istihdam ettikleri, biri tarım lisesi mezunu, diğeri bilgisayar ön lisans mezunu iki uzmanla ilgili, "TÜRKSAT'tan aldığımız hizmetle ilgili yine söylemek isterim ki biz iki yazılım mühendisi ilanına bu işten önce çıkmıştık. Şartları sağlayan hiçbir kimsenin başvurusu İŞKUR'dan bize düşmedi" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in gündeme getirdiği, KEGM'e çok yüksek aylık ücretlerle bilişim uzmanı alınması konusu TBMM KİT Üst Komisyonu'nda tartışıldı.

Komisyon üyesi olan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, KEGM'in istihdam ettiği bilişim uzmanlarından 'tarım lisesi mezunu' kişi için aylık 26 bin, 'ön lisans mezunu' kişi için ise aylık 54 bin TL ödemesi eleştirildi. Milletvekilleri, bu kişilerin yerine kuruma daimi personel alınabileceğine, hali hazırda ülkede binlerce yazılımcının işsiz olduğuna işaret etti.

KİT Komisyonu üyesi milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ise liyakatsiz oldukları halde yüksek meblağlar ödenerek istihdam edilen iki bilişimci hakkında, "TÜRKSAT'tan aldığımız hizmetle ilgili yine söylemek isterim ki biz, iki yazılım mühendisi ilanına bu işten önce çıkmıştık. Şartları sağlayan hiçbir kimsenin başvurusu İŞKUR'dan bize düşmedi" dedi.

"MAAŞLAR DÜŞÜK GELDİĞİ İÇİN BAŞVURU OLMADI"

Çıktıkları iş ilanına başvuru olmadığı için aylık 81 bin TL ödeyerek TÜRKSAT aracılığıyla hizmet satın aldıklarını savunan Ünüvar, şöyle devam etti:

"İstihdam konusunda yazılımcıların devletten alınan maaşlarla ilgili sıkıntıları var. Kaliteli adam bulmak için ciddi maaş vermeniz gerekiyor, iyi bir yazılımcı istiyorsanız. Bize başvuru olmadı. Ayrıca yanlış bilmiyorsam, genel idareye bağlı kurumlarda bir mühendisin aldığı maaşın 10 katına kadar maaş verebiliyorsunuz, ancak KİT'ler buna dahil değil. Dolayısıyla maaş konusunda yazılımcılarla ilgili sıkıntımız var. Devamında, aldığımız hizmet, Türkiye'de, tekrar ediyorum, e-devlet altyapısını kurmuş olan TÜRKSAT'tan alınan bir hizmet idi. İlgili kişi de beş ay süresinde hizmetini bitirdi, devamında da haziran ayı itibarıyla da TÜRKSAT'la yaptığımız sözleşme sona ermektedir. Tekrar ediyorum; TÜRKSAT dışında kimseye veya herhangi bir kişiye para ödenmemiştir, Şirketimizden TÜRKSAT'a bu para ödenmiştir, bu hizmetin karşılığı olarak. Bundan sonraki süreçte de tabii ki sayın vekillerin önerileri dikkate alınacak, Sayıştay'ın önerisi doğrultusunda da hareket edilecek."

SERTEL: LİYAKATLİ İNSANLARI İSTİHDAM EDİN

Komisyonun üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise şunları söyledi:

"Bu tarım lisesinden geçici olarak aldığınız arkadaş için TÜRKSAT'a aylık 26 bin lira para ödemiştiniz. Oysaki yazılım mühendislerinden ya da bilgisayar mühendisliği okullarından mezun olan arkadaşların, kardeşlerimizin size bunun dörtte bir rakamına, 8-10 bin lira maaşla hizmet verebileceği gerçeği ortadayken Kurum'un parasının başka bir şirket üzerinden böylesine harcanmasının hiç doğru olmadığını ifade etmiştik. İki yıllık mezun arkadaşa da -çalıştığı alandaki sertifikaları da var, biliyoruz ama- ona da 54 bin lira ödüyorsunuz ayda, 54 bin TL. Kıyı Emniyeti'nin bu konuda derhal işlem yapıp sözleşme varsa aradaki sözleşmeyi feshederek kendi bünyesi içerisine alacağı bilgisayar mühendislerini, yazılım mühendislerini aynı zamanda mali faturalandırma ve harcamalar noktasında bilgi işlemde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz kendi elemanınıza sahip olmanızın doğru olduğunu söylemiştik. Yani TÜRKSAT'a siz bildirmişsiniz, liyakatli, eğitimli yazılımcı istemişsiniz; onlar da 'Bizim elimizde bu yok, liyakatli bir yazılımcı, bilgisayarcı yok, öyleyse size tarım lisesi mezunu verelim.' 'Tamam, o da olur, tarım lisesi mezunu, onu aldık.' Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Kıyı Emniyeti'ne liyakatli ve sınavla bilgisayar, yazılım mühendislerini alın."

SAYIŞTAY RAPORUNA YANSIMIŞTI

Sayıştay raporuna yansıyan bulguya göre; KEGM, yazılım ve bilişim işlerinin yürütülmesi amacıyla TÜRKSAT'la iki danışman için sözleşme imzalamıştı. TÜRKSAT tarafından gönderilen danışmanlardan birinin tarım lisesi, diğerinin de ön lisans mezunu olduğu, tarım lisesinden mezun olan danışman için aylık 26 bin 217 TL, iki yıllık bilgisayar ön lisans mezunu olan danışman için ise aylık 54 bin 532 TL ödendiği ortaya çıkmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde göreve başlatılan danışmanların aranılan niteliklere sahip olduklarına dair herhangi bir sertifikaya da sahip olmadıkları Sayıştay'ca kayda geçirilmişti.