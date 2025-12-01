Keçi Çobanının Bulduğu Tarihi Mezarı Sergilemek Üzere Müze Müdürlüğüne Getirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde keçilerini otlatan çobanın bulduğu ve koruma altına alınan sunak formundaki insan figürlü mezar steli, müzede sergilenecek.

Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatırken steli (mezar taşı) fark eden çoban, durumu Fethiye Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede tarihi olduğu belirlenen eser, ağırlığı nedeniyle taşınamayınca zarar verilmemesi için toprağa gömüldü ve alana fotokapan yerleştirildi.

Hazırlıkların ardından yeniden bölgeye giden ekipler, kara yolundan yaklaşık 45 dakika yürüyerek alana ulaştı ve eseri çıkardı.

Yaklaşık 300 kilogram olduğu değerlendirilen mezar steli, taşınma işlemi öncesinde özenle sarılarak hazırlandı. Sarp arazideki stel, arkeologlar ve işçiler tarafından yaklaşık 7 saat taşındı.

Fethiye Müze Müdürlüğüne getirilen eser, işlemlerin ardından sergilenecek.

"Eserin ön yüzünde kadın ve erkek figürü bulunuyor"

Taşıma işlemine katılan arkeolog Ahmet Meke, AA muhabirine, eserin bölgede hayvancılıkla uğraşan bir kişi tarafından bulunduğunu ve ihbar üzerine uzmanlarca detaylı inceleme yapıldığını söyledi.

Eserin Roma Dönemi'ne, milattan sonra 1. ve 3. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiklerini belirten Meke, "Eser, genellikle Anadolu'da görülebilen sunak tipli mezar steline bir örnek. Bu steli özel kılan üzerindeki kabartması, ikonografik betimlemeleri ve altındaki yazıttan dolayı epigrafik özelliğidir. Eserin ön yüzünde kadın ve erkek figürü bulunuyor. Bu da muhtemelen bir aile tablosu. Roma Dönemi'ndeki aile kültürü, üzerindeki kıyafetlerden o dönemdeki yaşamı ve sosyo kültürel durumu gözlemliyoruz." dedi.

Meke, eserdeki yazıtın ölen kişiyle ilgili bilgiler taşıdığını anlattı.

Eserin yan yüzünde çelenk ve betimleme olduğunu dile getiren Meke, "Çelenk zafer ve onuru temsil eder. Eserdeki figürün halk içerisinde önemli bir kişi olduğunu gösterir. Örnekte gördüğümüz gibi kültürel varlığı koruma açısından vatandaşlarımızın sağduyulu olması çok önemli." diye konuştu.

Meke, kültürel varlık bulan veya tespit edenlerin eserlerin koruma altına alınması için müze müdürlükleri ya da kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.

Güvenlik önlemlerinin ardından eseri yaklaşık 7 saatte taşıdıklarını belirten Meke, "Sarp ve kayalık bir araziden taşıdık. Müze Müdürlüğüne getirilen eserimiz, temizlik ve konservasyon çalışmalarından sonra envantere alınacak ve sergilenecek. Eserin bulunduğu alanla ilgili sit alanı önerisinde bulunduk. Alana da güvenlik açısından fotokapanlar yerleştirildi." ifadelerini kullandı.