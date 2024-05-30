Üye Girişi
Haberler

KBÜ Rektörü Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı. Ayrıca KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi ve Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi ziyareti hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde geçekleşen etkinlikte açılan stantları gezen Rektör Kırışık, projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Yüksekokul öğrencilerinden yıl sonu sergisi

KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yıl sonu sergisi düzenledi.

Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Rektör Kırışık'tan Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine ziyaret

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler kapsamında Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'ni gezdi.

Ziyarette, fakültenin mevcut durumu, akademik faaliyetler ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi Fatih Kırışık Başak Cengiz Şefik Yılmaz Safranbolu Zonguldak Rektör Farabi Eğitim Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300 31 Mayıs okullar tatil mi? 31 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?
Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title