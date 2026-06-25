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Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında mezarı başında anıldı

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Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Törene ailesi, sevenleri ve siyasetçiler katıldı.

Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

"Şair ceketli çocuk" olarak anılan, Karadeniz müziğinin geniş kitlelere tanıtılmasında önemli rol üstlenen Koyuncu için Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu'yu anmak için farklı şehirlerinden gelenler, sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin, Orhan ve Niyazi Koyuncu ile ablası Canan Erdem'in yanı sıra DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve sanatçının sevenleri katıldı.

Katılımcılar, sanatçının bazı şarkılarını da seslendirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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