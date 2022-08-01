Kazanç vaadiyle kurulan 'Turgo Shared' sisteminde mağdurlar artıyor; 12 gözaltı

BALIKESİR merkezli online olarak bilinen ve yüksek kar vaadiyle sağladığı fonlarla çok sayıda üyeye ulaşan 'Turgo Shared' sisteminin çöktüğünün duyulmasının ardından şikayetçi sayısı artmaya başladı. Balıkesir'in yanı sıra şu ana kadar toplam 10 ilden sisteme dahil olup, mağdur olduğunu söyleyenlerden ihbar gelirken, gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Balıkesir'de iddiaya göre, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., online Turgo Shared sistemini kurdu. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 gün içerisinde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlayıp, ardından da düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Balıkesir merkezli sistem kısa sürede Türkiye'de çok sayıda ile yayıldı ve sistem binlerce üyeye ulaştı. İlk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet almaları gerektiği, bu bisikletler başkaları tarafından kiralandıkça para kazanacakları belirtildi. Sisteme olan talep arttıkça kiralandığı söylenen bisikletlere değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi.