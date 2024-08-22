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Kazan'da düzenlenen gençlik zirvesinde Filistin'e destek vurgusu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde, gençlik politikaları ve Filistin'e destek konuları ele alındı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi başladı.

Kazan City Hall binasında başlayan ve Tataristan hükümeti ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından organize edilen zirveye, Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleyeva, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Yevgeniya Lodvigova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov katıldı.

Zirvede, Türkiye'den de ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ve İİT'nin İnsani, Kültürel ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarig Ali Bahit konuşmacı olarak yer aldı.

Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu zirveye, yaklaşık 40 ülkeden heyetler katıldı.

Zirvede konuşan Tataristan Başbakan Yardımcısı Fazleyeva, Tataristan'da gençlere yönelik çeşitli projeler uyguladıklarını dile getirerek, "Gençler, ülkenin gelişiminde önemli rol oynuyor. Bu nedenle çeşitli ülkelerin gençlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi almak için zirvede bir aradayız." dedi.

"Filistinli gençlerle dayanışma içerisinde olmalıyız"

ICYF Başkanı Ayhan, zirvedeki konuşmasında, zirvenin önemine işaret ederek, "Bu etkinlik önümüzdeki yıllarda gündemi belirleyen gençlere yönelik politikanın kilit unsuru haline dönüşüyor. Bu tür etkinliklerin ileride ülkelerin dış siyasetini biçimlendireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ayhan, ICYF olarak gençlerin eğitimine ve mevcut sorunlarının çözümüne önem verdiklerini dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Ayhan, "Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik devam ediyor. Gazze'deki halk kasıtlı olarak yok ediliyor. Bu, uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali. Bu trajedinin boyutu sarsıcıdır. Dünyanın bu konudaki sessizliği kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Ayhan, Filistin'deki gençlere yönelik gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Filistinli gençler, kabus yaşıyor. Onlarla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Onların sesini duyurmalıyız, uluslararası platformlarda haklarını savunmalıyız ve adaletin sağlanmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

ICYF olarak uluslararası örgütlerde, özellikle de Birleşmiş Milletler'de (BM) bu konuyu dile getirmeye çalıştıklarının altını çizen Ayhan, Filistin meselesinin çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Kılıç da bu tür etkinliklerin gençler arasında etkileşimi sağladığını söyledi.

Toplumun gelişiminde dijitalleşmenin önemli rol oynadığını belirten Kılıç, "Gençlerin, dijital ve dijital olmayan araçların kullanılmasıyla her alanda eğitilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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