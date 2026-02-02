Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile stratejik ortaklığın temel alanlarını yansıtan grafik paylaştı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile stratejik ortaklığın siyasi diyalog, ticaret ve yatırım işbirliği, çok taraflı etkileşim ile kültürel ve insani alanlarda dinamik biçimde geliştiğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Bakanlığın sosyal medya hesaplarında ikili ilişkilerin temel alanlarını yansıtan grafik serisi yayımlandı.

İki ülke arasındaki ilişkileri kardeşlik bağlarının güçlendirdiği vurgulandı, 16 Aralık 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğu hatırlatıldı.

Grafikte yer alan bilgilere göre bugüne kadar cumhurbaşkanı düzeyinde Kazakistan'dan Türkiye'ye 29, Türkiye'den de 17 ziyaret gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2 Mart 1992'de tesis edildi.

Halihazırda Kazakistan'ın Ankara'da büyükelçiliği, Antalya, İzmir ve İstanbul'da başkonsoloslukları, Alanya, Bursa, Bitlis, Denizli, Eskişehir, Kocaeli ve Mersin'de fahri konsoloslukları faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin Astana'da büyükelçiliği, Almatı, Aktau ve Türkistan'da başkonsoloslukları ile Şımkent'te fahri konsolosluğu bulunuyor.

İki ülke arasında 2012'den bu yana Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışıyor. Kazakistan ile Türkiye arasında 2022'de "Genişletilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı. 1993'ten itibaren Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonun (HEK) 13 toplantısı gerçekleştirildi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi, 2025'te yüzde 8,9 artarak 5 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bunun 3,9 milyar doları ihracat, 1,5 milyar doları ise ithalat olarak kaydedildi. Halihazırda Kazakistan'da Türk sermayeli 4 binden fazla şirket faaliyet gösteriyor ve Türkiye, ülkenin en büyük 4'üncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

İki ülke arasında toplam 5 milyar dolar tutarında 70'ten fazla proje hayata geçirildi. Bunların arasında Türk şirketlerinin iştirakiyle yapılan Büyük Almatı Çevre Yolu, Kalsine soda üretimi, Almatı Havalimanı'nın yeni terminali ve alkolsüz içecek üretimi gibi projeler öne çıkıyor.

Çok taraflı işbirliği

Türkiye'nin Kazakistan'a doğrudan yatırımları, 2005'ten bu yana 5,6 milyar dolara ulaştı ve böylece Türkiye, ülkedeki en büyük 15 yatırımcı arasında yer aldı.

Kazakistan da 2025'te 2,2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük ikinci yatırımcısı oldu.

Türkiye ile Kazakistan, Birleşmiş Milletler (BM), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ve AGİT çerçevesinde çok taraflı işbirliğine sahip.

Ayrıca iki ülke arasında kültürel, insani ve eğitim ilişkileri güçleniyor.

Türkiye'de Kazakistan'ın kültürel ve tarihi mirasına adanmış anıt, park, cadde, okul ve kültür merkezlerinden oluşan 61 unsur bulunuyor. Bunların arasında Ankara'da Kazak dil bilimci Ahmet Baytursunulı Anıtı ve Parkı, Kazakistan-Türkiye Dostluk Parkı, Kazak besteci Tattimbet Anıtı, Antalya'da Kazakların milli çalgısı dombıranın heykeli yer alıyor.

Kazakistan'da da başkent Astana'da Anadolu Caddesi, Şımkent'te Türkiye Caddesi, Almatı'da Atatürk Anıtı ve Parkı bulunuyor.

Halihazırda Türkiye'deki üniversitelerde 13 bin 971 Kazak öğrenci eğitim görüyor.

Bunun yanı sıra Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinin şubesi faaliyet gösteriyor. Kazakistan hükümeti, deprem sonrası destek amacıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 960 kişilik okul inşa ediyor.

İki ülke arasındaki ulaşım ilişkileri de yoğun. Türk ve Kazak hava yolu şirketlerince haftada 192 sefer düzenleniyor.