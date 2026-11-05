Kazakistan, Orta Asya'nın ilk Akabe Süreci zirvesine Astana'da ev sahipliği yapacak

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın girişimiyle başlatılan Akabe Süreci kapsamında Orta Asya'da düzenlenecek ilk zirveye Astana'nın ev sahipliği yapacağını belirterek, toplantının bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi.

Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen resmi törenle karşıladı. Tören sonrası iki lider arasında görüşmeler yapıldı.

Tokayev, görüşmede, Kazakistan'ın Ürdün ile ilişkilerinin dostluk, karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde geliştiğini dile getirdi.

Ürdün'ü "Arap dünyasında güvenilir ve köklü bir ortak" olarak nitelendiren Tokayev, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tokayev, iki ülke arasında kültürel ve insani işbirliğinin yanı sıra akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması için önemli potansiyel bulunduğunu vurgulayarak, Kazakistan'ın mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Kazakistan ile Ürdün'ün uluslararası ve bölgesel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirten Tokayev, Kral 2. Abdullah'ın girişimiyle başlatılan Akabe Süreci'nin uluslararası güvenliğe katkısına dikkati çekti.

Tokayev, Kazakistan'ın Orta Asya'da Akabe Süreci kapsamında düzenlenecek ilk toplantıya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Astana'daki zirvenin bölgesel ve küresel güvenlik alanındaki ortak çabalara yeni katkı sağlayacağını kaydetti.

İşbirliğini genişletmeyi hedefledik

Ürdün Kralı 2. Abdullah da sıcak karşılamadan dolayı Tokayev'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan dostluk ve karşılıklı saygı temelinde şekillendiğini söyledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilere önemli ivme kazandırdığını belirten Kral Abdullah, ticaret, yatırım, turizm, teknoloji ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kral Abdullah, Akabe Süreci kapsamında Astana'da düzenlenecek yeni toplantının ortak güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik kararlılığı gösterdiğine işaret ederek, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konularında Kazakistan ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından iki lider arasında karşılıklı devlet nişanı takdim töreni düzenlendi.

Tokayev, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Kazakistan'ın "Al-Farabi Devlet Nişanı"nı takdim ederken, Ürdün Kralı da Tokayev'e ülkesinin en yüksek devlet nişanı olan "Hüseyin bin Ali Nişanı"nı verdi.

Söz konusu nişanın iki halk arasındaki dostluk ve karşılıklı saygının bir göstergesi olduğunu ifade eden Tokayev, 2. Abdullah'ın bu nişanın ilk sahibi olmasının tarihi önem taşıdığının altını çizdi.

Akabe Süreci kapsamındaki zirve, bölgedeki diğer ülke liderlerinin katılımıyla yarın başkent Astana'da yapılacak.

Kaynak: AA