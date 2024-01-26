Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'ın En Büyük Şehri Almatı'da Atatürk Heykeli Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına yapılan Atatürk heykeli törenle açıldı. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer birçok davetli törene katıldı. Heykel, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun sembolü olarak değerlendirildi.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına yaptırılan Atatürk heykeli törenle açıldı.

Atatürk Parkı'ndaki açılış törenine Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ve Almatı Valisi Yerbolat Dosayev'in yanı sıra çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Balayeva, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Almatı'da Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin dikilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Balayeva, "Kökümüz bir, tarihimiz bir. Türkiye, bizim için dün de bugün de dileklerimiz, ortak amacımız bir kardeş ülkedir. Liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yeni düzeye yükselerek tüm alanlarda hızla gelişiyor. Özellikle iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin altın köprüsü olan kültürel bağlarımız kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Bakan Balayeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin iki ülkenin dostluğu ve işbirliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ün fikirleri ve liderliği, dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir"

Büyükelçi Kapucu da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in liderliğindeki ortak tarih, dil, kültür ve dini paylaştıkları Kazak halkının Cumhuriyet'in 100. yılında sunduğu bu hediyenin çok anlamlı olduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlama sevincimize ortak olduğunuz için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Atatürk'ün sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu kaydeden Kapucu, "Atatürk'ün fikirleri ve liderliği, bugün hala tüm dünyada halklara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal, imkansızlıklar içinde büyük bir azim ve kararlılıkla modern, demokratik ve laik cumhuriyeti inşa etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kapucu, açılış törenini gerçekleştirdikleri Atatürk heykelinin sadece bir anıt değil Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin de simgesi olduğunu ve bu vesileyle emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da Kazak heykeltıraşlar Aydos Burkitbayev ve Timur Yermuhambetov tarafından yapılan Atatürk heykeli, 3 metre yüksekliğinde.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Türkiye Kültür Diplomasi Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title