Kazakistan'da 'Yesevi Yolu ve Mirası' Paneli Düzenlendi

"Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan : Yesevi Yolu ve Mirası" Paneli, Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi.

Panel, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde "Ahmet Yesevi Türbesi: Türk Dünyası'nın Manevi Kalbi" başlığıyla düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi kapsamında Türk dünyasının manevi mimarı kabul edilen Ahmet Yesevi'nin Türbesi'nin bulunduğu kentte Türkistan ayağı düzenlenen panel, hem sembolik hem de kültürel derinlik kazandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Yesevilik geleneğinin sadece Kazakistan'ın değil tüm Türk dünyasının ortak manevi mirası olduğunu, bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılmasının ve genç kuşaklara aktarılmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay da Ahmet Yesevi'nin Türkistan'dan bütün Türk coğrafyasına yayılan manevi diriliş fikrine dikkati çekerek, projenin ortak tarih ve hafızaya katkı sağlayacağını söyledi.

Panelde Türk ve Kazak akademisyenler Prof. Dr. İlhan Şahin "Hoca Ahmet Yesevi ve Coğrafyası", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Selçuklu Fetihleri Öncesinde Anadolu'nun Dini Durumu ve Türk Yerleşimi ile Başlayan Değişim", Prof. Dr. Mustafa Alkan "Yeseviliğin Osmanlı'da (Türkiye) Oluşan Tarikatlara Etkisi", Dr. Halil Çetin "Hoca Ahmet Yesevi Geleneğinin Kazak Halkının Kültürel Hayatına Etkisi ve Rolü", Dr. Baurcan Saifunov "Yesevi ve Milli Kimlik", Dr. Muhit Töleğenov "Yesevi Mirasının Önemi" konularında sunumlar yaptı.

"Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi'nin Bakü, Bişkek, Almatı'dan sonraki dördüncü etabını oluşturan panel, Ahmet Yesevi'nin hikmet temelli irfan geleneğinin Türk dünyasının farklı köşelerinde yeniden yorumlanmasına katkı sağladı.

Etkinlik çerçevesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında Türk dünyası odaklı doktora yapan öğrencilere yönelik "Yesevilik Bilgisi" programının hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokol, iki üniversitenin ortak lisansüstü çalışmalar ve akademik değişim programları yoluyla Yesevi düşüncesinin sistematik olarak ele alınmasını hedefliyor.