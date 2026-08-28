Haberler

Kazakistan'da Kurultay Başkanı Aybek Dadebay Seçildi

Kazakistan'da Kurultay Başkanı Aybek Dadebay Seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da yeniden kurulan tek meclisli parlamento Kurultay'ın ilk oturumunda, Adilet Partisi lideri Aybek Dadebay oy birliğiyle başkan seçildi. Yeni parlamentonun göreve başlamasıyla hükümet istifa etti.

Kazakistan'da yeniden oluşturulan ve "Kurultay" adı verilen tek meclisli parlamentonun başkanlığına, mecliste en fazla sandalyeye sahip Adilet Partisi Genel Başkanı Aybek Dadebay seçildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kurultay'ın ilk oturumu yapıldı. 145 sandalyeden oluşan Kurultay'ın ilk başkanının belirlendiği oturumda, 5 siyasi partiyi temsil eden milletvekilleri gizli oylama yaptı.

Oylamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in aday olarak önerdiği Adilet Partisi Genel Başkanı Aybek Dadebay, milletvekillerinin oy birliğiyle kurultay başkanı seçildi.

46 yaşındaki Dadebay'ın siyasi ve devlet hizmetindeki kariyerinin önemli bölümü, Cumhurbaşkanı Tokayev ile aynı kurumlarda ve onun yakın çalışma çevresinde geçti.

Dadebay, kariyerine 2008'de Kazakistan Parlamentosu Senatosunda uzman olarak başladı, 2008-2011 yıllarında Senato Başkanının danışman yardımcılığı görevini de yürüttü.

2011-2013 yıllarında Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde ataşe ve üçüncü katip olarak görev yapan Dadebay, 2013-2019 döneminde Senato Başkanı Sekreterliğinde başkan yardımcılığı ve ardından sekreterlik görevlerinde bulundu.

2019-2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dadebay, 2021-2022 döneminde Cumhurbaşkanı İşler İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Dadebay, 2022-2024'te Kazakistan Cumhurbaşkanı İşler İdaresi Başkanı olarak görev yaptı ve 2024'ten 5 Mayıs 2026'ya kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görevini sürdürdü.

Dadebay, 7 Mayıs 2026'da Adilet Partisinin Genel Başkanı seçildi.

Yeni parlamentonun faaliyete başlamasıyla hükümet istifa etti

Öte yandan Kazakistan Anayasası gereği, yeni parlamentonun görevine başlamasıyla Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

Bektenov hükümeti, yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı