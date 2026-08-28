Kazakistan'da Kurultay Başkanı Aybek Dadebay Seçildi

Kazakistan'da yeniden oluşturulan ve "Kurultay" adı verilen tek meclisli parlamentonun başkanlığına, mecliste en fazla sandalyeye sahip Adilet Partisi Genel Başkanı Aybek Dadebay seçildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kurultay'ın ilk oturumu yapıldı. 145 sandalyeden oluşan Kurultay'ın ilk başkanının belirlendiği oturumda, 5 siyasi partiyi temsil eden milletvekilleri gizli oylama yaptı.

Oylamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in aday olarak önerdiği Adilet Partisi Genel Başkanı Aybek Dadebay, milletvekillerinin oy birliğiyle kurultay başkanı seçildi.

46 yaşındaki Dadebay'ın siyasi ve devlet hizmetindeki kariyerinin önemli bölümü, Cumhurbaşkanı Tokayev ile aynı kurumlarda ve onun yakın çalışma çevresinde geçti.

Dadebay, kariyerine 2008'de Kazakistan Parlamentosu Senatosunda uzman olarak başladı, 2008-2011 yıllarında Senato Başkanının danışman yardımcılığı görevini de yürüttü.

2011-2013 yıllarında Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde ataşe ve üçüncü katip olarak görev yapan Dadebay, 2013-2019 döneminde Senato Başkanı Sekreterliğinde başkan yardımcılığı ve ardından sekreterlik görevlerinde bulundu.

2019-2021'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dadebay, 2021-2022 döneminde Cumhurbaşkanı İşler İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Dadebay, 2022-2024'te Kazakistan Cumhurbaşkanı İşler İdaresi Başkanı olarak görev yaptı ve 2024'ten 5 Mayıs 2026'ya kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görevini sürdürdü.

Dadebay, 7 Mayıs 2026'da Adilet Partisinin Genel Başkanı seçildi.

Yeni parlamentonun faaliyete başlamasıyla hükümet istifa etti

Öte yandan Kazakistan Anayasası gereği, yeni parlamentonun görevine başlamasıyla Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

Bektenov hükümeti, yeni hükümet üyeleri belirlenene kadar görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

Kaynak: AA