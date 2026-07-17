Kazakistanlı öğrenciler Anadolu Üniversitesinde Türk dili ve kültürünü deneyimledi

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Dili ve Kültürü Programı kapsamında Kazakistan'dan gelen 20 üniversite öğrencisi, Türkiye'nin dilini, kültürünü ve yükseköğretim olanaklarını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi uluslararası eğitim ve kültürel iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Kazakistan'ın Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile Kızlar Pedagoji Üniversitesinde öğrenim gören 20 öğrenciyi ağırladı.

Program kapsamında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük'ü ziyaret etti. Görüşmede üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu, eğitim olanakları ve Türkiye'deki yükseköğretim sistemi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Adıgüzel, uluslararası öğrencilere büyük önem verdiklerini belirterek, Kazakistanlı öğrencileri Anadolu Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Eskişehir'deki program kapsamında öğrenciler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından hazırlanan 4 günlük eğitim programına katıldı. Eğitimlerde Türkiye ve Anadolu Üniversitesinin tanıtımı, oyunlarla Türkçe öğretimi, atasözleri ve deyimler, Türk kahvesi kültürü, masallar, Dede Korkut anlatıları, gelenek ve görenekler ile Türk müziği ve halk oyunları uygulamalı etkinliklerle anlatıldı.

Öğrenciler ayrıca Uluslararası İlişkiler Birimi ile Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sunumlarda üniversitenin akademik yapısı, uluslararası eğitim imkanları ve uzaktan eğitim modeli hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Halkbilim Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir ve çevresindeki tarihi ve kültürel alanlarda düzenlenen gezilere de katılarak Türk kültürünü yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Eskişehir programının ardından Bursada kültürel gezilere katılan öğrenciler, İstanbul'da da ağırlandı. İstanbul Tanıtım Ofisi koordinasyonunda düzenlenen programda Tarihi Yarımada, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, İstiklal Caddesi ile çeşitli müzeleri ziyaret eden öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

Programın ikinci etabının 17-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği, bu kapsamda Kazakistan Kızılorda Üniversitesinden gelecek öğrencilerin de Anadolu Üniversitesinde aynı kapsamda düzenlenecek akademik ve kültürel programa katılacağı bildirildi.