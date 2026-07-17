Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa'da doğum sonrası anne ölümüyle sonuçlanan olayın soruşturmasına müdahil oldu

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa'da bir özel hastanede doğum sonrası bir annenin vefatı ile sonuçlanan olay kapsamında başlatılan soruşturmaya müdahil oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılındığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmaların, Mesleki Sorumluluk Kurulunun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebildiğinin altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa'da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur."