Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Adem Tatlısu (58) ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi.