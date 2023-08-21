Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Adem Tatlısu (58) ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi.
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada sürücü Adem Tatlısu (58) ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi.
Harun GÖKÇEOĞLU-Halit YILMAZ/YOZGAT,