Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi

BURSA'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitiren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi.

Kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne makina ve yedek parça üretimi yapan fabrikanın da sahibi olan Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Kul'un cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.