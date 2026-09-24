Haberler

Kayseri Yeşilhisar'da tatbikatı gerçek sanan muhtar, yaralılara yardıma koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Yeşilhisar'da tatbikatı gerçek sanan muhtar, yaralılara yardıma koştu
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Hastane Afet Planı tatbikatını gerçek sanan mahalle muhtarı, senaryodaki yaralılara yardıma koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, muhtar tatbikat olduğunu öğrenince utandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında senaryo gereği yerde yaralıların bulunduğu ve etraftakilerin panik anları gören mahalle muhtarı Mustafa Korkmaz, olayı gerçek sanarak tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla Hastane Afet Planı tatbikatı yapıldı. Gerçeğe uygun senaryolar üzerinden yapılan tatbikatta hastane personelinin afet ve acil durumlarda hızlı ve doğru karar alma, müdahale, koordinasyon ve iletişim süreçleri test edildi. Tatbikatta 'gri kod' ve 'beyaz kod' senaryoları uygulanırken, olaylara müdahale, kurum içi koordinasyon, güvenlik tedbirleri ve tahliye süreçleri sahada değerlendirildi. Tatbikat sırasında senaryo gereği silahla vurulan iki kişi yerde yaralı halde dururken, çevredeki kadınlar da panikle yardım istedi. Hastaneye gelen bazı vatandaşlar da tatbikatı gerçek sandı. Tatbikat sırasında bölgeden geçen Beyler Yukarı Mahallesi Muhtarı Mustafa Korkmaz da olayın gerçek olduğunu düşünerek hastane önüne koştu. Korkmaz, senaryodaki şüpheliye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Korkmaz'ın panikle sağa sola koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştığı, vatandaşların ise 'gel amca tatbikat var' diyerek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

'HERKESİN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM'

Muhtar Mustafa Korkmaz, olayın gerçek olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çocuklardan bir tanesi, 'Muhtarım hastanenin önünde bir kalabalık var' diye bağırdı. Kalabalığın ne olduğunu bilmiyordum, 'Herhalde kavga var' dediler. Ben de koşarak gittim. Oraya vardım, baktım iki arkadaş yerde yatıyor, vurulmuş vaziyette bağırıyorlar. Kadınlar da bağırıyordu, dizlerine vuruyorlardı. Siren sesleri, ambulans sesleri vardı. Ben de şahsı arıyorum, 'Vuran arkadaş kim' diye onun üzerine doğru gidiyordum. Sağa sola bir baktım, polis arkadaşları da görünce haliyle utandım ve geri döndüm. O sırada ağlayan kadınlar beni görünce gülmeye başladılar. 'Muhtarım tatbikat var' dediler. Tatbikat olduğunu söyleyince ben de orada biraz bozuldum" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından hastane başhekimi ve çalışanların kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Korkmaz, "Ben duyarlı bir vatandaş olarak herkesin yapması gerekeni yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada

Soruşturma derinleşirken Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı
Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

Yine haddini aştı! BM'ye ayar veren Erdoğan için skandal suçlama
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü

Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü

Hamile anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi

Günün en acı karesi: İki tabutta 3 can
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü