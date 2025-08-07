Kayseri'ye 3 Yeni Ambulans Teslim Edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen tam donanımlı 3 yeni ambulans, acil sağlık hizmetleri istasyonlarına teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ambulans sayısının 89'a ulaştığını ve acil sağlık hizmetlerinde kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen tam donanımlı 3 yeni ambulans, görev yapacakları istasyonlara teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sunulan hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin gücünü en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlara hızlı, yerinde ve etkin bir hizmet sunmak adına yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İl genelindeki ambulans sayısının 89'a ulaştığına değinen Erşan, "Filomuzda, ayrıca 4 paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 yenidoğan ambulansı ve 1 dört sedyeli ambulans da bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Erşan, kentte biri helikopter ambulansın konuşlandığı Hava 38 İstasyonu olmak üzere toplam 60 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 844 sağlık personeliyle 7/24 kesintisiz hizmet sunduklarını kaydetti.

Bu yılın ilk 6 ayında 85 bin 799 vakaya hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiklerini belirten Erşan, şunları kaydetti:

"Güçlü alt yapımız, modern araç filomuz ve özverili ekiplerimizle, acil sağlık hizmetlerinde her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sahada büyük bir gayretle görev yapan tüm 112 personelimize şükranlarımı sunuyorum."

