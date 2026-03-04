Haberler

Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu

İsrail gece yarısı kabusu yaşadı! Hipersonik füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.