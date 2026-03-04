Pınarbaşı-Gürün kara yolu tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Asil